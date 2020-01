Mitfahrgelegenheit zur Vernissage

Plankstadt/Oftersheim.„Das Soziale in der Kunst – Käthe Kollwitz und Heinrich Zille“: Unter diesem Motto steht eine Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Gewölberaum in Oftersheim, in der Eichendorffstraße gegenüber dem Rathaus. Sie wird am Sonntag, 26. Januar, um 11 Uhr eröffnet. Wer von Plankstadt zur Vernissage mitfahren möchte, wird gebeten, sich bei Gerhard Wacker unter Telefon 06202/1 73 14 zu melden.

Die Ausstellung, die von Professor Josef Walch zusammengestellt wurde, zeigt mehr als 50 Arbeiten aus dem Schaffen der beiden Künstler Kollwitz und Zille, die an Aktualität nichts verloren haben. Walch wird bei der Vernissage in die Ausstellung einführen. Musikalisch umrahmt wird die Ausstellungseröffnung mit Liedern von Charly Weibel. Die Awo-Ortsvereine aus Oftersheim, Schwetzingen, Plankstadt, Eppelheim, Hockenheim und Neulußheim haben die Ausstellung gemeinsam vorbereitet.

