Mitreißende Klänge hallen in Gedanken noch lange nach

PLANKSTADT.„Ich glaube…“ – so lauteten der Titel und das erste Lied des Konzerts in der evangelischen Kirche, das die Vielfältigkeit der 24 Stimmen im Kirchenchor eindrucksvoll zeigte. Viel Applaus ernteten der Chor, die Solistinnen und Leiterin Ludmila Hertel für die beachtliche Leistung von den Besuchern in der gut besetzten Kirche.

1968 hatte Udo Jürgens das Stück „Ich glaube“ geschrieben und erzählte von einer Welt, „die groß genug sein müsste, weit genug, reich genug, für uns alle“. Diese Melodie und Worte bewegen heute ebenso wie damals die Gedanken vieler Menschen, die sich um die Weltordnung, das Leben und den Glauben sorgen. Sich am Leben zu erfreuen – das gibt Jürgens mit, und der Chor brachte Kraft und Klangfülle in das Lied, das die Besucher mit den ersten Tönen aus der Alltagshektik holte und für Entspanntheit sorgte.

Fast 150 Jahre vor Udo Jürgens verfasste Franz Schubert die „Deutsche Messe“ mit der Besonderheit ihr deutsche, nicht lateinische Worte zu geben. Mit „Wohin soll ich mich wenden“ und „Heilig, heilig, heilig ist der Herr“ hatte Ludmila Hertel zwei der beliebtesten Lieder ausgewählt, die mit schöner Intensität interpretiert und entsprechend mit ordentlich Beifall honoriert wurden.

Aus der Zeit der Romantik stammt „Danket dem Herrn“, das stimmungsvoll das Kirchenschiff erfüllte. Ute Herold hatte in den Überleitungen viele Details zu den Werken parat, die zum einen deren Weltlichkeit oder christliche Zuordnung markierten, aber auch einen Blick auf deren Entstehung und Komponisten eröffneten. Mit Simone Mack war aus den Chorreihen eine ausgezeichnete Solistin bei mehreren Liedern zu hören, was für Gänsehautstimmung sorgte. Die beiden Schwestern Ludmila Hertel und Vera Pfannenstiel harmonierten bei „Panis Angelicus“ aus der Missa Solenelle, dem „Halleluja“ von Leonard Cohen sowie „Jesus trägt dich“ aus der Feder von Judith Rößler schlicht hervorragend. Zum Klavierspiel von Hertel erhob Pfannenstiel ihre klare Stimme und verlieh den Titeln Tiefgang. Stille lag über der Szenerie, die sich sekundenlang hielt, bevor erste begeisterte Klatschsalven einsetzten.

Lieder über den Mond

Später zeigte ein Trio aus Liedern an den Mond noch einmal eindrucksvoll die familiäre und künstlerische Verbundenheit der Schwestern. Mit der „Mondschein Sonate“ von Ludwig van Beethoven, der „Moonlight Serenade“, die Glenn Miller komponierte, und „Hijo de la Luna“ der spanischen Band Mercano mischten sie völlig unterschiedliche Musikstile perfekt zusammen – zur Freude der Gäste, die langsam in Bewegung kamen.

Nicht minder überzeugte der Chor mit seinen drei Männer- und 21 Frauenstimmen, die mitreißend „Jeder Tag ein Sonnentag“ nach den Noten von Pasquale Thibaut sangen. Schwungvoll setzten sie „The Scat Calypso“ von Lorenz Maierhofer um. Erneut war es Udo Jürgens, der Richtung Konzertende mit seiner Hymne an die Zukunft „Ihr von Morgen“ Worte in die Münder legte.

Das vielbeklatschte Finale folgte mit dem Stück „Da ist Freiheit“, das Hans-Joachim Eißler zum Reformationsjubiläum 2017 geschrieben hatte. Eine gelungene Mischung aus getragenen, schwungvollen und populären Melodien hatte erreicht, was anvisiert worden war: ein Bild vom vielfältigen Chor und dazu ein Lächeln in die Gesichter der Besucher gezeichnet zu haben, das noch lange anhielt, als die Klänge in Gedanken nachhallten.

