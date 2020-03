Mitstreiter für Aktion gesucht

Plankstadt.Nachhaltigkeit, Minimalismus, Plastikmüll vermeiden und Regionalität sind derzeit in aller Munde. Jedem dürfte klar sein, dass die Umweltprobleme nicht gänzlich auf großer Ebene oder gar per Gesetz gelöst werden: sondern jeder Einzelne kann und sollte etwas tun. Umdenken, handeln und aktiv sein.

Hierzu ruft die Lokale Agenda auf und sucht Mitstreiter, die sich dem Thema „Plastik-Fasten in Plankstadt“ mit Ideen und Tatendrang widmen. Ob einen Monat Plastik-Fasten oder eine Messe mit Workshops, Vorträgen und Ausstellern oder eben eine demonstrative Aktion mit Plastikmüll. Bei einem ersten Treffen möchten die Plastikfrei-Akteure der Lokalen Agenda um Rita Wolf die Ideen aufgreifen und zeitlich festlegen.

Nur ein Bruchteil des täglich anfallenden Plastiks ist recycelbar, Mikroplastik wird inzwischen in vielen Lebensmitteln nachgewiesen und ist auch Bestandteil vieler Kosmetika. Die Diskussion über die Verschmutzung der Weltmeere ist groß, aber auch der Müll in unserer Gemarkung, an den Straßenrändern ist enorm: Das zeigte gerade wieder der Dreck-weg-Tag Ende Februar, so die Lokale Agenda. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.03.2020