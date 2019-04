Mittagstisch im Grünen lockt

Plankstadt.Rechtzeitig zum Maifeiertag ist der Weldegarten mit der ersten Umbauphase fertig. Wie geplant wird der neue Betreiber Benjamin Huckele am morgigen Dienstag ab 16 Uhr das neue Garten- und Ausflugslokal für seine Gäste öffnen. Am Mittwoch, 1. Mai, freuen sich Serviceteam und Küchencrew ab 11 Uhr darauf, frische Salate und saftige Burger oder Steaks zuzubereiten und an den Tischen zu servieren. Passend dazu gibt es kühle Welde-Bierspezialitäten, Pfälzer Weine und viele andere Getränke, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Weldegarten ist auch bei schlechtem Wetter geöffnet – im überdachten und mit großen Glasfenstern umgebauten Patio lässt es sich bei Regen und kühler Witterung gut genießen.

„Das war durchaus eine Materialschlacht“, beschreibt Benjamin Huckele die ersten Umbauarbeiten in seinem Weldegarten. Rund 1000 Quadratmeter Holz wurden verlegt und verbaut – für Böden, Zaun und Möbel, aber auch für die Decke im Innenraum des überdachten „Patios“. Verarbeitet wurde nachhaltig gewachsenes Nadelholz, das besonders strapazierfähig und damit gerade für den Außenbereich besonders geeignet sei, erklärt Huckele.

Stolperfallen ebnen

Außerdem luden Lastwagen insgesamt 40 Tonnen Kies ab, den fleißige Helfer im ganzen Garten akkurat verteilten und damit kleine Unebenheiten und Stolperfallen ebnen sollen. Decken, Wände und Stahlträger haben die Maler ebenso wie das große Eingangstor mit Farbe versehen. Die Toiletten erstrahlen ebenfalls in neuem Glanz. Kurz vor der Neueröffnung des Weldegartens stehe jetzt vor allem noch kräftiges Fegen, Schrubben und Abstauben an, so der passionierte Gastwirt weiter.

Wie bereits angedeutet, gebe es in der ersten Weldegarten-Saison 2019 zunächst nur eine kleine Speisekarte und es sei küchenmäßig noch etwas gedrosselter Betrieb nötig, erklärt Huckele. Aber ab Frühjahr 2020 stehe nach dem geplanten Küchenumbau alles für mehr kulinarische Genüsse und für große Events und Feiern im neuen Weldegarten bereit.

Ab sofort und von montags bis freitags bieten Huckeles Köche einen extra Mittagstisch zum Preis von 9,50 Euro pro Menü an. Start ist am Donnerstag, 2. Mai, mit Andalusischer Gazpacho und Pfifferlingsnudeln mit weißem Spargel, geschmolzenen Tomaten und Rucolaspitzen. Der Freitag, 3. Mai, lockt mit Karottensalat mit Kerbel und Graupenrisotto mit Grillgemüse und Wildkräutern. Die jeweilige Wochenkarte für die Mittagsmenüs kann natürlich vorab auf der Homepage und auf den Social-Media-Kanälen des Weldegartens eingesehen werden – einschließlich Vorfreude auf die kulinarische Mittagspause unter Kastanien mit leckerem Essen und freundlichen Service.

Parkplätze vorhanden

Der Biergarten direkt neben der Welde-Braumanufaktur ist gut erreichbar, Parkplätze für Fahrräder und Autos stehen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Vom Bahnhof in Schwetzingen oder von der Dorfmitte Plankstadt aus erreicht man das Ausflugslokal in rund 20 Gehminuten. Weldegarten-Wirt Benjamin Huckele und sein Team freuen sich darauf, die Gäste aus der Nachbarschaft und aus der Region zu begrüßen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.04.2019