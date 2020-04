Mobilität der Menschen sicherstellen

Plankstadt.Der Bürgerbus steht am Rathaus. Menschen steigen ein und aus, unterhalten sich und lachen miteinander. Ein gewohntes Bild, das in der aktuellen Zeit aus dem Alltag verschwunden ist. Der Bürgerbus steht still, fährt nur dann, wenn er auf Anfrage auch gebraucht wird. Zu Beginn der Krise fuhr er noch normal, denn solange auch der öffentliche Nahverkehr seinen Betrieb beibehielt, wollten dies die

