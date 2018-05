Anzeige

Plankstadt.Die Bauvoranfrage zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage auf dem Grundstück der Luisenstraße 26 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung abgelehnt. „Wir haben im Ausschuss lange über die Bauvoranfrage diskutiert“, erklärte Bauamtsleiter Andreas Ernst. Eine Bebauung des Grundstücks, auf dem sich auch die denkmalgeschützte Luisenapotheke befindet, sei grundsätzlich möglich, so Ernst.

Der Entwurf des Planers sei allerdings sehr modern gehalten und füge sich deshalb nicht in die Umgebung ein. „Bei der angedachten Bebauung soll das bisher als Garten genutzte Grundstück bis auf wenige verbleibende Grünflächen nahezu vollständig überbaut werden. Dabei wird das Grundstück in einem hohen Maß verdichtet“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Dachform nicht vertretbar

Zwar könne die dreigeschossig geplante Bauweise noch akzeptiert werden, die geplante Ausbildung eines Flach- oder Zeltdaches sei aber nicht vertretbar: „Die modernen Dachformen fügen sich nicht in einen der ältesten Ortsteile und in unmittelbarer Nähe des denkmalgeschützten Wasserturms und der denkmalgeschützten Luisenapotheke ein.“