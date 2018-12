Moderneres Fahrzeug – in 60 Wochen

Plankstadt.Die Feuerwehr bekommt ein neues Fahrzeug. Das hat der Gemeinderat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen. Das sogenannte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) löst das bisherige Löschgruppenfahrzeug (LF) ab. Dieses befindet sich seit 1983 im Einsatz. Das neue Fahrzeug ist auch deshalb notwendig, da die Anforderungen an die Feuerwehr mit der Vergrößerung des Gewerbegebiets und dem Bau der Bundesstraße 535 mit dem Tunnel gestiegen sind, wie Bürgermeister Nils Drescher in der Sitzung darlegte. Es hat nämlich im Gegensatz zum alten LF eine umfangreiche Ausstattung für technische Hilfeleistungen an Bord.

Das Land fördert die Anschaffung des neuen Fahrzeugs mit insgesamt 92 000 Euro, in der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde sind 500 000 Euro eingeplant. Fahrgestell und Aufbau hat der Gemeinderat nun an eine Firma vergeben – für einen Preis von rund 340 000 Euro. Die feuerwehrtechnische Beladung wurde an eine andere Firma für rund 197 000 Euro vergeben. Insgesamt kostet das Fahrzeug somit rund 540 000 Euro, also etwas mehr als geschätzt.

Geduld aufgebracht

Das hinderte die Fraktionen jedoch nicht an der Zustimmung zur Anschaffung. Sie dankten in der Aussprache vor allem den Feuerwehrleuten – von denen viele zur Sitzung erschienen waren – für ihren Einsatz. „Wir können dafür nur wenige Dinge zurückgeben und dazu gehört auch, vernünftiges Material zur Verfügung zu stellen“, meinte beispielsweise Thomas Burger für die Grüne Liste Plankstadt. Dr. Dr. Ulrich Mende (SPD) betonte: „Wir haben der Feuerwehr vor allem für die Geduld zu danken, die bei der Beschaffung aufgebracht wurde.“ Die Geduld kann allerdings noch kein Ende haben – das neue Fahrzeug hat eine Lieferzeit von 60 Wochen. grö

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.12.2018