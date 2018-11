„Möchte weiterhin ansprechbar und offen für Kritik sein“

Plankstadt.„Das Jugendwort des Jahres würde auf Nils Drescher gut passen. Er ist ein Ehrenmann“, mit diesen Worten begrüßte die Vorsitzende Thea Fritz den Bürgermeister zum Treffen des Hausfrauenvereins. Schon vor einigen Monaten hatte das Gemeindeoberhaupt zugesagt, den Hausfrauen über seine Arbeit und die anliegenden Projekte in der Gemeinde zu berichten.

Nils Drescher freute sich über die nette Begrüßung, schränkte das Lob aber auch ein: „Als Bürgermeister kann man es nie allen recht machen.“ Um sich von den Hausfrauen messen zu lassen, hatte er sein Wahlprogramm dabei. Er sah viele Angebote für die Senioren, wie die Scrabble-Gruppe, das Seniorenkino oder Gesundheitsvorträge, als positiv an und drückte auch seinen Stolz über den Pflegestützpunkt aus, der sich in Plankstadt befindet.

Ein weiterer Punkt, der ihm im Wahlprogramm wichtig war, war die Bürgernähe. „Das ist allerdings gar nicht so einfach, wie man glaubt“, musste er etwas ernüchtert zugeben. Er habe unterschätzt, wie eingetaktet man als Bürgermeister sei. Er möge den Stress, da ihm sein Beruf Spaß mache, aber man habe wenig Zeit. „Ich möchte aber weiter daran arbeiten, dass ich ansprechbar und für Kritik offen bin“, versprach Drescher für die Zukunft.

Dann ließen es sich die Hausfrauen nicht nehmen, ihn dies gleich in die Tat umsetzen zu lassen. Ein Punkt, der angesprochen wurde, war die Schließung des S-und-U-Marktes. „Sie finden keinen Betreiber für die 370 Quadratmeter. Man muss sich nämlich dazu verpflichten, 500 000 Euro an Waren umzusetzen, um beliefert zu werden. Das schafft man mit der kleinen Fläche nicht“, erklärte Nils Drescher. Er glaube auch, „dass wir mit Penny und Netto am Ortsrand nicht optimal versorgt sind“ und bemühe sich, „die Einkaufswüste Plankstadt zu begrünen“.

Ein weiterer Kritikpunkt waren unter anderem die abfallenden Bürgersteige, die für Rollatornutzer und Rollstuhlfahrer schwierig zu bewältigen seien. Die Bürgersteige neu zu machen, dauere sehr lange, meinte der Bürgermeister und verwies auf Ketsch, wo der Umbau der Schwetzinger Straße noch im Gange ist. Deswegen wolle man in Plankstadt Schritt für Schritt vorgehen.

Das Urnenfeld auf dem Friedhof sei nicht so schön, bemerkte noch eine der Hausfrauen. „Das soll wahrscheinlich durch eine runde Bank aufgewertet werden. Auch bei den Kindergräbern könnte dann eine neue Bank hinkommen“, präsentierte Nils Drescher eine Lösung. Für die freie Fläche im hinteren Bereich des Friedhofs gab es die Idee, einen Friedwald anzulegen, so der Bürgermeister. Dies müsse aber zuerst der Gemeinderat diskutieren.

Kreis bewilligt keinen Zebrastreifen

Zum Vorschlag eines Zebrastreifens vor dem Friedhof musste er aber abwinken: „Der Kreis bewilligt diesen nur, wenn man 500 Querungen der Straße pro Tag nachweisen kann.“ Und da es eine Kreisstraße sei, sei dies maßgeblich.

Zuletzt wollten die anwesenden Frauen noch wissen, was mit dem Kreisel an der Ortseinfahrt aus Richtung Schwetzingen passiert. Dieser solle in Richtung Ortseingang verschoben werden. Außerdem sollen die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. „Dies kann aber erst geschehen, wenn der Kurpfalzpark fertig ist“, so Bürgermeister Drescher abschließend. grö

