Los geht es am Samstag, 10. März, um 9 Uhr am Gemeindezentrum. Nach der Einteilung in kleine Sammelteams wird Plankstadt von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr gekehrt. Greifzangen, Müllsäcke und Warnwesten werden bei Bedarf ausgegeben. Dennoch wäre es gut, wenn die Teilnehmer Arbeitshandschuhe und, wenn vorhanden, auch eine Warnweste mitbringen könnten, da die Kapazitäten der Gemeinde begrenzt sind.

Im Bauhof abgeben

Schön wäre es, wenn pro Team ein Fahrzeug mit Anhänger verfügbar wäre, um den gesammelten Müll anschließend im Bauhof zu entsorgen. Falls das nicht möglich sein sollte, werden die Müllsäcke an die Mehrzweckhalle gebracht und von dort aus entsorgt. Im Anschluss an die Aktion werden alle Teilnehmer zu einem „Helferessen“ in der Gaststätte „Kleiner Plänkschter“ in der Mehrzweckhalle eingeladen.

Um besser, planen zu können, bittet die Gemeindeverwaltung Interessierte, sich unter der E-Mail-Adresse Bernhard.Mueller@plankstadt.de für die Saubermach-Aktion anzumelden. Dort kann dann auch angegeben werden, in welchem Bereich von Plankstadt die Teilnehmer bei dieser Gelegenheit Abfälle einsammeln wollen. zg

