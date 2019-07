Museumsfest mit Ausstellung

Plankstadt.Der Heimat- und Kulturkreis feiert am Samstag, 20. Juli, sein Museumsfest. Die Veranstaltung wird mit einer neuen Jahresausstellung zum Thema „Religion im Alltag des letzten Jahrhunderts“ um 11 Uhr eröffnet.

Religion spielt und spielte eine große Rolle in den Familien und im Alltag, heißt es in einer Mitteilung des Heimat- und Kulturkreises. Kommunion, Konfirmation, Hochzeiten, Totengedenken, aber auch Feiertage wie Fronleichnam oder Buß- und Bettag, deren Bedeutung oftmals nicht mehr so bekannt sind. Auch im häuslichen Umfeld zeigte sich häufig die Zugehörigkeit zur Religionsgemeinschaft: Weihwasserkesselchen, Kruzifix und Rosenkranz fanden sich in fast jedem katholischen Haushalt, während auf evangelischer Seite höchstens ein Kreuz zu finden war. Darüber hinaus gibt es einen Imbiss. Ab 15 Uhr unterhält der Musikverein. zg

