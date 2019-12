„Music4Fun“ zaubert Besinnlichkeit

Plankstadt.Über Langeweile dürften sich die Bewohner des Caritas-Altenzentrums Sancta Maria in der Vorweihnachtszeit nicht beschwert haben. Immerhin hatte die Heimleitung dafür gesorgt, dass so einige musikalische Auftritte für Abwechslung sorgten – so war beispielsweise das Jugendrotkreuz zu Gast oder Ruth Miedreich-Hornung mit den Flötenkindern des Musikvereins (wir berichteten).

Als letzter Höhepunkt in diesem Jahr konnte in der Kapelle des Altenheims ein weiterer Auftritt gefeiert werden: „Music4Fun“ war mit schwungvollen Weihnachtsliedern zu Gast. Der Chor probt immer montags in der Rheinhalle in Ketsch.

Füße wippen mit

Für die Senioren hatte sich die Gesangsgruppe ein nettes Programm ausgedacht, von deutschen Songs bis hin zu Liedern auf Englisch. So stimmten sie die traditionellen Melodien „Oh du fröhliche“ oder „Oh Tannenbaum“ an und zauberten eine besinnliche Atmosphäre. Schwungvoller wurde es bei „Jingle Bells“, wo man den ein oder anderen Fuß der Zuhörer durchaus mitwippen sehen konnte. Besinnlichkeit war bei Bill Crosbys „White Christmas“ angesagt.

Als Überraschungsgäste hatte „Music4Fun“ vier Kinder mitgebracht, die bei „Feliz Navidad“ ihr Können zeigten. Immer wieder forderten sie bei ihrem Auftritt die Besucher in der Kapelle auf mitzusingen, was die Senioren auch gerne taten.

„Die Bewohner schätzen diese Besuche“, meinte Pflegedienstleiterin Daniela Habenberger. Nach einer Stunde hieß es dann allerdings Abschied nehmen. grö

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.12.2019