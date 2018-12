Plankstadt.Die Chorgemeinschaft lädt am dritten Adventssonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr zur „Musik im Advent“ in der evangelischen Kirche ein. Außer dem Chor wird das „Katharinenquartett“ instrumental mitwirken. 2006 in Rostock gegründet, verlegte das Ensemble seinen regionalen Schwerpunkt 2012 von Berlin in die Rhein-Neckar-Region und ist regelmäßig international in Europa auf Tournee.

Auch das Frauen-Vokal-Ensemble „Cantabo“ aus Ludwigshafen wird das Programm bereichern. Das Ensemble versteht sich als konfessionsverbindend, und dessen Repertoire reicht von der Gregorianik bis zur Gegenwartsmusik – kirchlicher und weltlicher Stücke.

Die Rezitation hat Simone Mack, Plankstadt, übernommen. Die Gesamtleitung hat Chorleiter Hans-Jochen Kaube. Die Bevölkerung ist zu diesem Konzert eingeladen. Der Eintritt kostet 10 Euro. Die gesamten Einnahmen kommen dabei den drei konfessionellen Plankstadter Kindergärten zugute, schreibt die Chorgemeinschaft. Eintrittskarten sind bei den Sängern erhältlich. Ab 16.30 Uhr ist am Sonntag, 16. Dezember, Einlass in die Kirche. hgü

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 10.12.2018