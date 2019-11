Musik mit dem Posaunenchor

Plankstadt.Die evangelische Gemeinde lädt am Mittwoch, 4. Dezember, um 19 Uhr zur zweiten musikalischen Andacht im Advent in die evangelische Kirche ein. An diesem Abend ist bereits Sankt Nikolaus zu Gast, verraten die Organisatoren freudig. Christine Schlörholz erzählt in der Andacht von seinen Mühen, für jeden die passende Gabe bereitzuhaben und von seinen himmlischen und irdischen Helfern, die in einer Erzählung von Felix Timmermans an einem besonderen Abend aufeinandertreffen.

Musikalisch beschenkt der Posaunenchor Oftersheim/Schwetzingen unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer die Gäste in der Kirche. „Für unsere Gemeinde ist dieser Besuch aus der Nachbarschaft besonders schön, denn wir haben ja kein eigenes Bläserensemble“, heißt es in der Pressemitteilung. Zu hören sind Werke von Jakob Heinrich Lützel, Michael Schütz und anderen. zg

