Musik von Birgit Amail-Funk

Plankstadt.Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) lädt Mitglieder, Freunde und Interessierte zur Weihnachtsfeier ein. Sie findet am morgigen Samstag in der Vereinsgaststätte der TSG Eintracht „Eviva“ um 15 Uhr statt.

Im Unterhaltungsprogramm wird die in Plankstadt bekannte Sängerin und Pianistin Birgit Amail-Funk mit weihnachtlichen Liedern auftreten, heißt es in einer Pressemitteilung. In dieser festlichen Stimmung werden schließlich die Ehrungen für langjährige Mitglieder durchgeführt. Bei kostenlosem Kaffee und Christstollen gibt es dann genügend Gelegenheit, im Gespräch untereinander die eine oder andere Vorweihnachtsgeschichte oder ein passendes Rezept auszutauschen. Ein kleines Awo-Überraschungspräsent wird dazu ein Übriges tun. Wer zur Weihnachtsfeier abgeholt werden möchte, bitte bei Gerhard Wacker, Telefon 06202/1 73 14, anrufen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.12.2018