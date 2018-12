Musikverein facht die Stimmung an

Plankstadt.Leise nieselte der Regen auf den Rathausplatz und die leider wenigen Gäste beim Abschluss des Adventskalenders am Rathaus. Grund könnten Weihnachtsfeiern sein, die es am gleichen Nachmittag gab, unter anderem bei der Jugend der TSG-Eintracht-Handballer. „Es ließ sich terminlich mit der internen Feier nicht anders regeln“, berichtete Nicholas Triebskorn, Pressesprecher der Handballer.

Lange nach 18 Uhr kamen dann doch noch einige der Jugendlichen mit Familien auf den Rathausplatz. Ab diesem Jahr sind die Handballspieler Mitveranstalter und Nutznießer der Abschlussaktion des überdimensionierten Kalenders, der in den Fenstern des Rathauses seinen Platz hat. Die größte und letzte Kalendertür ist die des Hauses selbst, in der die Krippe aufgebaut ist. Mit den Worten des Lukas-Evangeliums lasen die evangelische Pfarrerin Christiane Banse und Reinholdt Lovasz von der katholischen Kirche die Weihnachtsgeschichte. „Am Heiligen Abend wird noch das Jesuskind in die Krippe gelegt“, erklärte Bürgermeister Nils Drescher, der allen Verantwortlichen für die schon traditionelle Beginn- und auch Endfeier dankte: „Sie sorgen dafür, dass der Weihnachtsgedanke Einzug hält und präsent beleibt.“

Flammen bieten Licht und Wärme

Mit besten Grüßen für die Feiertage und den Beginn des neuen Jahres überließ er den Musikern des Musikvereins das Feld, die mit „Alle Jahre wieder“ und „O du Fröhliche“ unterm hell erleuchteten Weihnachtsbaum die Stimmung anfachten. Desgleichen taten es etliche der Besucher mit Holzscheiten, die sie für einen Obolus erwerben konnten. In der großen Metallwanne im Zentrum des Platzes loderten die Flammen, die einerseits für das Licht und die Wärme der Vorweihnacht, andererseits für das Wünschen angesichts des Scheins stehen. Wer ein Stück Holz ins Feuer gibt, der wünscht sich etwas und hofft, dass es in Erfüllung geht.

Erfüllt werden können einige Wünsche der Handballjugend, die den Erlös des Abends in ihre Kasse nehmen dürfen. „Es werden immer Trikots gebraucht, Trainingsmaterial und vieles mehr, auch die Weihnachtsfeier schlägt zu Buche“, schilderte Nicholas Triebskorn. Was die Plankstadter abgehalten hat, an der Feier teilzunehmen, weiß niemand. Ob es der Großeinsatz des Spezialeinsatzkommandos vom Vortag war? Angst vor dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt hatte auf jeden Fall niemand der Anwesenden, entsprechende Nachfragen wurden verneint. Heinz Tippl sorgte für die Beschallung der Szene mit weihnachtlicher Musik, die Gäste labten sich an Bratwurst, Käsespießen, Glühwein und Punsch.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.12.2018