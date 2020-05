„Mussten noch kein Bußgeld verhängen“

Von Catharina Zelt

Plankstadt. Gerade jetzt während der Corona-Krise zieht es die Menschen raus in die Natur. Ein Spaziergang oder eine Radtour bei strahlendem Sonnenschein – gerne auch mit dem Hund – ist zur beliebten Freizeitbeschäftigung geworden. Gut dafür eignen sich die zahlreichen Feldwege in und um Plankstadt. Aber auch hier gibt es einiges zu beachten.

„Auf den Feldwegen ist grundsätzlich nur landwirtschaftlicher Verkehr erlaubt“, erklärt Doris Grossmann, Amtsleiterin des Bürgeramts, im Gespräch mit unserer Zeitung. Für Autos sind die Wege gesperrt – das gilt allerdings nicht für Anlieger, die beispielsweise auf dem Weg zu den Spargelhöfen sind. Eine weitere Ausnahme sind Personen, die mit ihrem Auto auf den Parkplatz bei der Streitlach gegenüber vom Jungholz fahren möchten.

Fußgänger und Radfahrer dürfen sich auf den Feldwegen aktuell aufhalten, wenn sie den vorgegeben Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten. Und wie sieht es bei den vierbeinigen Freunden der Menschen aus? Müssen sie an der Leine bleiben oder dürfen sie frei laufen?

„Wir haben in Plankstadt die Regelung, dass Hunde außerhalb des Orts frei laufen dürfen, wenn sie auf den Besitzer hören und kommen, wenn dieser sie ruft. Das ist auch in der Polizeiverordnung verankert“, erzählt Grossmann. Das werde aber nicht explizit kontrolliert.

„Wir sind in letzter Zeit oft Kontrolle gefahren, um auf den Spielplätzen nach dem Rechten zu sehen“, führt die Amtsleiterin aus. Dabei hätten die Bediensteten auch die Feldwege und den Spielplatz beim Jungholz kontrolliert. Auffällig an manchen Feldwegen waren die vollen Mülleimer, die auf eine durchzechte Partynacht hinwiesen. An der Stelle wurde der Bauhof informiert und die entsprechenden Plätze im Auge behalten – die Partymeute, sofern dort denn tatsächlich gefeiert worden ist, ist aber nicht wiedergekommen. Generell sei Müll auf den Feldwegen kein Problem. „Ein bisschen vereinzelt gibt es schon Abfall, aber er nimmt nicht überhand“, weiß Grossmann. Die Feldwege seien gut gepflegt und gern genutzt, aber nicht überlaufen.

Zahl individuell festgelegt

Wegen der Corona-Pandemie gelten auf den Feldwegen keine speziellen Auflagen oder Vorschriften. Nur das Abstandsgebot und die Begrenzung der Personen, die gemeinsam unterwegs sein dürfen, müssen eingehalten werden. Auf den Spielplätzen der Gemeinde allerdings ist eine Vielzahl von Regeln einzuhalten. Schilder weisen darauf hin, dass Abstand zu halten ist und Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen die Anlage betreten dürfen. Außerdem hat die Gemeinde für jeden Spielplatz individuell die Zahl der Kinder, die auf dem Spielplatz spielen darf, festgelegt.

„Unsere üblichen Streifen fahren normal weiter und in dem Zusammenhang werden dann die Spielplätze kontrolliert“, meint die Amtsleiterin. Größere Verstöße habe es hier aber glücklicherweise noch nicht gegeben. „Die Spielplätze sind unserer Erfahrung nach nicht überrannt. Wir mussten noch kein Bußgeld verhängen; wir sprechen die Menschen an und nehmen teilweise die Personalien auf, aber die meisten zeigen sich einsichtig“, berichtet Grossmann.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.05.2020