Nach Tritten in Klinik eingeliefert

Plankstadt.Der Jugendschutz stand neben dem Verkehr im Mittelpunkt der Überwachungsmaßnahmen beim Backenbläserumzug, den die Polizei am Sonntagmittag begleitet hat, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden eine gefährliche Körperverletzung und drei Sachbeschädigungen angezeigt.

Bei der gefährlichen Körperverletzung gegen 18.20 Uhr wurde ein 18-Jähriger in der Paul-Bönner-Straße zunächst von mehreren Personen geschubst, am Boden liegend getreten und dann weiter mit Schlägen traktiert. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Des Weiteren wurde eine Person in Gewahrsam genommen und sechs Platzverweise erteilt.

Freiwillige Entsorgung

Bereits im Vorfeld des Umzuges trafen die Polizisten gehäuft Jugendliche an, die verbotenerweise Alkohol und Zigaretten mit sich führten, heißt es in der Mitteilung weiter. Die wurden aber freiwillig weggeworfen. Nach Einschätzung der Beamten wurde auch in diesem Jahr der besorgniserregende Trend deutlich, dass viele Jugendliche den Umzug offenbar zum Anlass genommen haben, um Alkohol zu konsumieren.

Nach Angaben des Rettungsdienstes kam es während der Einsatzzeit zu etwa 30 Hilfeleistungen – überwiegend wegen alkoholbedingte Ausfälle – sowie zu Schnittverletzungen durch kaputtes Glas. pol

