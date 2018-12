Nach Waffenfund in Plankstadt: Weitere Festnahme am Frankfurter Flughafen

Nach den Durchsuchungen und Festnahmen in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis sitzt ein vierter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Würrtemberg mitteilte, wurde der 53-Jährige am Samstagabend bei seiner Einreise am Frankfurter Flughafen von LKA-Ermittlern festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, den die Staatsanwaltschaft Karlsruhe erwirkt hatte.

Bei dem Mann handelt es sich um den Bruder eines bereits in Haft sitzenden 49-Jährigen. Der 53-Jährige war ins Visier der Ermittler geraten, weil er im Verdacht steht, in die Übergabe beziehungsweise die Verwahrung einer sichergestellten Kriegswaffe eingebunden gewesen zu sein. Nach der Vorführung beim Haftrichter kam der Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Vergangene Woche war in einem Anwesen in Plankstadt eine Kalaschnikow samt Munition sichergestellt worden. Die vollautomatische Waffe fällt unter das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Vier Wohnungen waren bei Aktionen von Polizei und LKA in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis durchsucht worden. Dabei hatte die Polizei bereits am Mittwochabend drei Terrorverdächtige festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Freitag mitteilten, stehen sie im Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Außerdem wird gegen sie wegen illegalen Waffenbesitzes ermittelt. Ein Richter hatte am Freitag Haftbefehl erlassen.

Eine weitere Wohnungsdurchsuchung und eine vierte Festnahme am Freitagabend in Mannheim brachten die Polizei nicht weiter. Der am Freitag in Mannheim festgenommene Mann sei wieder auf freien Fuß gesetzt worden, sagte ein LKA-Sprecher am Samstag. Demnach gibt es keinen Zusammenhang zwischen ihm und dem unter Terrorverdacht stehenden Trio. (mit dpa)