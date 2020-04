Nachhaltige Boxen für die Nachbarschaftshilfe

Plankstadt.Wenn einer eine gute Idee hat, daraus eine sinnhafte Spende macht, dann freut das alle Mitmenschen. So geschehen, als Frank Westermann, Geschäftsführer der Firma Packmann mit Sitz in Eppelheim 100 nachhaltige Transportboxen aus Graspapier an „Plankstadt hilft“, die Nachbarschaftshilfe im Ort, übergeben hat.

„Ich bin Plänkschder und das sehr gerne“, erklärte Westermann. Das habe ihn bewogen, Bürgermeister Nils Drescher das Angebot zu machen: „Zudem ist die Nachbarschaftshilfe eine prima Sache“, unterstreicht er. Claudia Verclas, Leiterin der Gemeindebücherei und der Nachbarschaftshilfe, war mit Philipp Schuhmacher, Hausmeister der Mehrzweckhalle und Fahrer der Nachbarschaftshilfe, zur Übergabe gekommen.

In Windeseile bauten beide je eine der Faltboxen zusammen: „Die Boxen sind sehr praktisch, eine tolle Spende“, freute sich Verclas dabei. Bislang hatten sich die Helfer der Nachbarschaftshilfe selbst Kisten für den Transport und die Lieferung in Verkaufsläden organisiert. „In Plastiktüten zu liefern ist keine Alternative“, unterstrich Claudia Verclas, wie willkommen die Nachricht über die Zuwendung der umweltfreundlichen Kisten gewesen sei, in denen bis zu 25 Kilogramm Material sicher transportiert werden können. Schuhmacher betonte die platzsparende Transportart der „entfalteten“ flachen Kiste, die bei Bedarf schnell zusammengesteckt ist.

Flach zusammengelegt

Westermann und sein Geschäftsführerkollege Volker Thorn zeigten in einer kurzen Führung die unterschiedlichen Bereiche des Unternehmens mit Zertifizierung für Qualitäts- und Umweltmanagement. Bis unter die Decke der großen Hallen stapeln sich unterschiedlichste Kartons, die flach zusammengelegt hier konfektioniert werden. „Auch das Umpacken von produzierten Displays in vom Handel gewünschte Einheiten machen wir“, zeigte Westermann auf Tierfutter, das vom Hersteller lediglich in Großgebinden produziert werden kann, aber im Handel in geringerer Zahl gewünscht wird.

Zudem übernimmt Packmann das Verpacken auf Auftrag, unter anderem von Klar Seife, dem neuen Unternehmen im Plankstadter Gewerbegebiet, der hier seine „Buttermilch & Limette“ in den Karton geben lässt. An anderer Stelle werden Einweckgläser in umweltfreundliche Papphalter gepackt, die nicht mehr, wie derzeit noch üblich, in Klarsichtfolie gehüllt werden. Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit ziehen sich durch das gesamte Angebot. „Let’s go green“ lautet die Devise gerade im Bereich Verpackungen. Getreu diesem Vorsatz entwickelte Packmann die grüne Verpackungslinie „linio verda“, die zurzeit Versandverpackungen, Faltboxen, Stanzverpackungen, Transportkartonagen und eben die Einkaufsbox umfasst. „es sind allesamt Eigenentwicklungen aus Graspapier“, sagte Volker Thorn und zeigte diverse Ausprägungen, die aus der Idee vor gut einem Jahr schon entstanden sind.

Unbedenklich für Lebensmittel

„Der Rohstoff ist schnell nachwachsend und voll recyclingfähig“, erklärte Thorn, dass 50 Prozent der Frischfasern des eingesetzten Graspapiers aus regionalen Wiesen (Ausgleichsflächen) gewonnen wird. Das lebensmittelunbedenkliche Grundmaterial wird in der Produktion mit reduzierter CO²-Emission, weniger Wasserverbrauch sowie weniger Prozesschemikalien pro Tonne Papier verarbeitet. „Zudem wird CO² kompensiert, da der Rohstoff schnell nachwächst“, so Thorn.

Damit sind alle Produkte dieser Reihe als 100 Prozent klimaneutral zertifiziert. Die schmucke Kiste erscheint leicht grünlich, duftet angenehm zurückhaltend nach Heu. Streicht man über die Oberfläche, ist diese nicht glatt, sondern strukturiert, was eine angenehme Haptik begünstigt. „Vielen Dank!“, sagen die Nachbarschaftshilfe und Nils Drescher.

