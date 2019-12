Nachrichten für die Ferne

Plankstadt.Der Heimatbrief ist fertig und schon auf Reisen. Überall, wo ehemalige „Plänkschter“ heute wohnen, überbringt der Brief, für den Gemeindearchivar Ulrich Kobelke verantwortlich zeichnet, zum Jahresende einen Gruß aus der alten Heimat. Besonders viele ausländische Empfänger leben in den USA. Insgesamt gehen rund 70 Briefe ins Ausland. Waren es früher über 500 Empfänger, so sind es heute noch 450 – bedingt ist der Rückgang durch die Altersstruktur.

Aber auch heute kann jeder ehemalige Plankstadter einen Brief erhalten – vorausgesetzt, im Gemeindearchiv ist seine Adresse hinterlegt. Wer Verwandte oder Freunde im In- und Ausland hat, die noch keinen Heimatbrief bekommen, kann die Empfängeradresse im Bürgerbüro abgeben oder sich unter der E-Mail: ulrich@kobelke.de melden.

Auswahl der Ereignisse

Kobelke teilt mir, er habe eine Auswahl von Ereignissen zusammengestellt, die sich im Jahreslauf in der Gemeinde ereignet hat. Bei der Vielzahl der Begebenheiten sei klar, dass es nur eine Auswahl sein kann. Beispielsweise sind zwei Hundertjährige dabei und ein Bericht über die Schließung der Drogerie Ahlheim. Auch ein Hinweis auf die 1250-Jahrfeier im Jahr 2021 und eine Einladung an die Ehemaligen fehlt nicht.

Mit einem Hinweis auf die erhältliche Plankstadt-Literatur schließt der Heimatbrief. Wenn alle Exemplare versandt sind, liegen die restlichen Briefe nach Weihnachten im Bürgerbüro aus. uk/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.12.2019