Nächster Film ist ein Musical

Plankstadt.Das Kinder- und Seniorenkino geht in die nächste Runde. Nachdem die Veranstaltungen im vergangenen Jahr gut angelaufen sind, soll es auch dieses Jahr einige Vorführungen im Untergeschoss des Gemeindezentrums geben. Da sind sich Martina Mehrer, die das Seniorenkino gemeinsam mit der Senioreninitiative organisiert, und Claudia Verclas, die vonseiten der Gemeindebücherei für das Kinderkino zuständig ist, einig.

Zum Kinderkino kommen stets rund 40 bis 60 Kinder, beim Seniorenkino können zwischen 50 und 70 Gäste begrüßt werden. Der nächste Termin für das Filmvergnügen ist Mittwoch, 23. Januar. Der Film für die Senioren beginnt um 15 Uhr, Einlass ist um 14.30 Uhr. Für die Senioren wird es diesmal ein „supercalifragilisticexpialigetisches“ Musical aus dem Jahr 1964 geben. Die Walt-Disney-Produktion enthält wunderschöne Lieder und Musik von Richard M. Sherman und Robert B. Sherman.

Der Film für die Kinder beginnt um 18 Uhr, Einlass ist um 17.30 Uhr. Die Geschichte am kommenden Mittwoch handelt von einem cleveren Jungen aus früheren Zeiten. Das Kinderkino ist ab acht Jahren angesetzt, da der Film bis 19.45 Uhr läuft. Jüngere Kinder können aber in Begleitung eines Erwachsenen kommen – die Filme haben meist keine Altersfreigabe. Zur Inspiration schaut Claudia Verclas, welche Filme gerade auf DVD herauskommen. So ist der gezeigte Streifen meist recht aktuell – auch wenn es mit dem richtigen Kinoprogramm natürlich nicht zu vergleichen ist.

Der Eintritt zum Kinderkino ist frei. Um dennoch einen Überblick darüber zu bekommen, wie viele Kinder anwesend sind, gibt die Bücherei kostenlose Kinokarten aus. Die Senioren brauchen für ihre Veranstaltung mit freiem Eintritt keine Karten. Die Termine stehen bis Juli fest, aber auch im Herbst soll es mit der beliebten Reihe weitergehen, teilt Claudia Verclas allen großen und kleinen Kinofans mit. grö

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.01.2019