Plankstadt.Im voll besetzten TSG- Eintracht-Vereinsheim traf sich die Reisegruppe des Mehrtagesausflugs des VdK an den Wörthersee und Italien. Gleich zum Anfang wurde Filmmeister Stefan Rigo ein Ständchen gesungen. Er feierte Geburtstag. Die besten Wünsche und ein Präsent überbrachte Vorstand Helmut Gaa.

Im anschließenden Film wurden die Höhepunkte der Reise gezeigt. Helmut Gaa gab einen Hinweis auf die kommenden Aktivitäten des VdK-Ortsvereins: das Ferienprogramm der Gemeinde mit dem Ökomobil am Mittwoch, 22. August, der Gesundheitstag und der Weinausflug im September und die eventuelle Weihnachtsfahrt in den Europa Park nach Rust im Dezember. Im Januar geht es nach Frankfurt in die Festhalle zu „Holiday on Ice“.

Der Mehrtagesausflug 2019 soll an die Nordseeküste nach Aurich gehen. Abstecher auf eine Nordseeinsel und Fahrten durch Ostfriesland stehen auf dem Programm. Anmeldungen nimmt der Vorstand, Telefon 06202/14 712, entgegen. zg