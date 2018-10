Plankstadt.Neue Nähkurse bei Cfashion, Schwetzinger Straße 34, beginnen am Mittwoch, 7. November, und am Mittwoch, 28. November. Sie finden jeweils von 9 bis 12 Uhr statt und zwar jeweils drei Mal. Am Donnerstag, 29. November, startet ein Kurs von 18 bis 21 Uhr, der ebenfalls drei Einheiten beinhaltet. Teilnehmen können alle, die eine Nähmaschine haben, Nähkenntnisse erweitern oder erst erlernen möchten. Informationen gibt’s unter www.c-fashion.de. Eine Anmeldung ist möglich per E-Mail an kurs@c-fashion.de oder unter Telefon 06202/92 48 48. Gegen eine Gebühr ist es außerdem möglich, eine Nähmaschine für die Kursdauer zu mieten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.10.2018