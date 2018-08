Nahrung für allerlei Insekten

Anzeige

Plankstadt.Da blüht den Plankstadtern etwas: Wer an den Feldern spazieren geht, dem fallen vielleicht einige Streifen auf, die nicht mit Getreide, Mais oder anderen Nutzpflanzen bewachsen sind, sondern auf denen vor allem Sonnenblumen und andere Sorten ihre Köpfe in die Sonne – oder in den wolkenverhangenen Himmel – recken.

„Besonders abends, wenn es ein wenig kühler ist, ist das hier ein einziges Gesumme und Gebrumme“, meint Landwirt und Gemeinderat Oskar Sessler mit Blick auf die Fläche am Rand eines Feldes zwischen Plankstadt und Eppelheim.

Denken generationsübergreifend

Er ist Mitglied im Kreisbauernverband und hat in Plankstadt dafür geworben, bei der Aktion mitzumachen. „Wir als Landwirte denken generationsübergreifend. Deshalb wissen wir, dass wir Artenvielfalt brauchen. Wir wissen, wie wichtig Bienen und andere Insekten zum Befruchten der einzelnen Kulturen sind“, erklärt Oskar Sessler. Vor allem würden Landwirte in längeren Zeiträumen denken, meint er. „Wenn man von der jährlichen Ernte abhängig ist, denkt man anders als jemand, der jeden Monat sein Gehalt bekommt“, macht Sessler klar. Rund zehn Hektar an stillgelegten Ackerflächen haben die Landwirte mit Feldern auf der Plankstadter Gemarkung für die Blühstreifen insgesamt abgetreten.