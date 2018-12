Nancy ist eine Reise wert

Plankstadt.Jedes Jahr im Advent verwandelt sich die Stadt Nancy in ein Lichtermeer und überall finden Aktionen statt. Höhepunkt ist der große Umzug, der auf dem zentralen „Place Stanislas“ endet und eher einer Karnevalsveranstaltung gleicht. Das ließ sich eine Reisegruppe des Partnerschaftsvereins nicht entgehen.

Gleich nach der Ankunft stand eine Stadtführung an. Nancy zeigte sich von seiner besten Seite. Ein Besuch lohnt sich zu jeder Jahreszeit, denn es gibt jede Menge Sehenswürdigkeiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Besonderen Charme versprühen die zahlreichen Jugendstildekorationen, denn die „Art nouveau“ hatte hier ihren Ursprung.

Ungewöhnliche Musik

Nach und nach erstrahlten die Lichter, und es legte sich eine festliche Atmosphäre über die Stadt. Überrascht wurde man durch eher ungewöhnliche Musik, einen lautstarken Kommentator und sehr extravagante Umzugswagen. Partnerland war dieses Jahr Japan, vielleicht waren deshalb viele Drachendarstellungen mit dabei. Etwas ruhiger war es an den Weihnachtsmarktständen, die eher Traditionelles im Angebot hatten.

Als Nächstes stand ein Besuch im Jugendstilmuseum an. Auf der Rückfahrt war noch Zeit für einen Zwischenstopp in St. Nicolas de Port. In der dortigen Basilika, die für ein kleines Dorf fast monumentale Ausmaße hat, sind die Reliquien des Schutzheiligen der Region Lothringen beherbergt. In Sarrebourg besichtigte man die „Chapelle des Cordeliers“ mit dem berühmten Kirchenfenster „La Paix“ von Marc Chagall. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.12.2018