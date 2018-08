Narrenfreiheit genießen

Anzeige

Angeregte Gespräche

Nach so vielen zuversichtlichen Worten ihres Schulfreundes Abt Fidelis konnten alle Teilnehmer getrost den Sektempfang im Restaurant „Gartenlaube“ genießen und in angeregten Gesprächen viele Facetten der zurückliegenden 80 Jahre aufleben lassen. Noch einmal ergriff Heinrich Kolb dabei das Wort und begrüßte ganz besonders diejenigen, die eine weite Anreise gehabt hatten.

Er sprach die Hoffnung aus, dass sich der Jahrgang noch oft treffen kann – mit vielen Teilnehmern bei guter Gesundheit. Er dankte auch den Helferinnen Betty Deininger und Helga Sessler sowie den großzügigen Kuchen- und Geldspendern.

Nach Kaffee und Kuchen folgte am Abend ein reichhaltiges Buffet und in den Tischgesprächen herrschte Einigkeit, einen wunderschönen Tag in angenehmer Gesellschaft mit den alten Mitschülern erlebt zu haben, der lange in Erinnerung bleiben wird. zg

