Narrenpin als goldener Ersatz für Jahresorden

Reichspogromnacht

„Diese Nacht soll nie vergessen werden“

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannte das jüdische Leben in Deutschland. Etwa 400 Menschen wurden ermordet oder in den Selbstmord getrieben. Über 1400 Synagogen, jüdische Betstuben und Versammlungsräume sowie ...