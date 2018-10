Narrina hat ein heißes Ende

Plankstadt.Eigentlich fühlte es sich noch gar nicht nach Ende an. Immerhin drehte das Karussell noch fleißig seine Runden. Aus dem Autoscooter dröhnte noch fetzige Musik. Und die Verkäufer in den Buden reichten noch die ein oder andere Leckerei über den Tresen. Doch für Narrina die Achte von Planka tickte die Uhr – auch wenn sie sich noch einmal auf dem bunt leuchtenden Rummelplatz vergnügen durfte und mit einigen Kindern eine Runde mit der „Reitschul’“ drehte.

Die Jugendfeuerwehr hielt sich auf dem Bolzplatz hinter dem Festplatz bereit, um der Kerweschlumpel ein heißes Ende zu bereiten. „Als Pfarrer Fliegenpilz steh’ ich hier und keiner will’s, dass die Schlumpel heut muss scheiden, lebte sie doch vier Tage ganz bescheiden“, sagte Hans-Peter Rossrucker, Vorsitzender des Plankstadter Carneval Clubs, der die Kerwe ausrichtet. Immerhin musste Narrina über dem Rathaus ausharren. Was sie da wohl alles gesehen hat? „Könnt’ sie sprechen, hätt’ sie viel zu erzählen, dass sie es nicht kann, wird sie sicher quälen“, trug Rossrucker vor.

Fest auch im nächsten Jahr

Die Dankbarkeit für die Schlumpel war groß. „Du hast uns vier Tage Frohsinn gebracht, es wurde viel gescherzt und auch gelacht. Auch die Sonne hat ab und zu gescheint, da waren alle Kerwefeiernden friedlich vereint“, reimte Rossrucker. Dabei vergaß er nicht, in die Zukunft zu schauen: „Hoffentlich hast du an deine Nachkommen gedacht, dann können wir auch im nächsten Jahr wieder Kerwe feiern.“ Die Haare, den Kopf und die Schuhe vererbte sie ihrer Nachfolgerin und somit war der Bestand des Festes geklärt. Innerhalb weniger Sekunden stand Narrina in Flammen. Das Treiben auf dem Festplatz hielt trotzdem noch einige Zeit an. grö

