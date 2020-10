Naturschutzbehörde will Beeinträchtigung prüfen

Plankstadt.Wie kann es sein, dass ein Anwohner in ein Biotop eingreift und dort mäht? Das war die Frage, die zwei unserer Leserinnen (Namen sind der Redaktion bekannt) beschäftigte, als sie den Artikel über die Hecke am alten Bahndamm aus unserer Ausgabe vom 7. September lasen. Sie machten auf einen kleinen Trampelpfad aufmerksam, der in der Ringstraße tiefer in das Heckenbiotop hineinführt.

Folgt man dem Pfad, gelangt man auf eine kleine Wiese, die tatsächlich von Wolfgang Metzger regelmäßig gemäht wird. Auch als wir uns vor Ort ein Bild machen, ist er gerade am Werk. „Vor dem Anlegen der B535 war das ein Gartengelände, das ich gepachtet hatte“, erklärt er. Seine Intention sei nicht, etwas kaputtzumachen, sondern im Gegenteil, die Wiese für die Bienen zu erhalten. Wenn man nichts tue, würde die Brombeerhecke überhandnehmen. Grundsätzlich gebe er den beiden Leserinnen ja recht, dass man nichts verändern dürfe. „Ich mähe aber nur und würde nichts roden oder zurückschneiden“, meint er.

Gesetzlich geschützt

Die beiden Leserinnen hatten sich bereits an die Gemeindeverwaltung gewandt. Im dortigen Ordnungsamt ist allerdings keine Beschwerde bekannt. Der Umweltbeauftragte der Gemeinde, Bernhard Müller, betont allerdings, dass die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis zuständig sei. Das bestätigt Ralph Adameit als dortiger Pressesprecher. Bei den Feldgehölzen und Hecken südliches Schwetzingen – Kleinbahntrasse handelt es sich um gesetzlich geschützte Biotope. „Handlungen, die zu einer Zerstörung oder erheblichen Beeinträchtigung der Biotope führen könnten, sind verboten. Bisher lag bei unserer Unteren Naturschutzbehörde kein Vorgang zu einer Beeinträchtigung des Biotops vor. Die Fläche hinter der Hecke, zu der der ,kleine Feldweg’ führt, ist allerdings kein Biotop. Dort wäre eine Mahd daher auch nicht verboten“, erklärt er.

Die zuständige Kollegin wird beauftragt, die Hecke zu begutachten, ob sie durch die Mahd überhaupt beeinträchtigt wird. „Generell ist zu sagen, dass zum einen unsere Kreisökologen regelmäßig in der Flur unterwegs sind, zum anderen aber auch die Naturschutzbeauftragten und die Naturschutzwarte. Allerdings werden Biotope nicht regelmäßig angefahren und überprüft“, sagt er abschließend. grö

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 02.10.2020