Plankstadt.„Die Zeit verging wie im Flug, als wär’s nur eine Woche gewesen“, beschreibt Thomas Sauer die zurückliegenden 25 Jahre bei der Welde Braumanufaktur. Als Merchandiser fing der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann am 1. März 1995 in Plankstadt an, entdeckte schnell sein Faible für Verkauf und Kundenbetreuung und startete im Außendienst der Brauerei durch, heißt es in einer Pressemitteilung. Zum Dienstjubiläum luden die Welde-Chefs Dr. Hans und Max Spielmann ins Chefbüro ein, wo sie gemeinsam mit Justiziarin Dr. Brigitte Spielmann, Vertriebsleiter Mario Heider und Betriebsrätin Susanne Schacht dem Jubilar für die langjährige gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit dankten.

„Silberhochzeit“, konstatierte Hans Spielmann freudig. Ihn und Sauer verbinde beruflich ein besonderes und vertrautes Miteinander; bei wichtigen Problemen könne Spielmann sogar mitten in der Nacht bei Sauer anrufen – umgekehrt sei es genauso. Beide Welde-Chefs schätzen Sauers Gradlinigkeit, seine Offenheit und Professionalität. Sauers Ratschläge, seine Ideen und Einschätzungen seien für die Geschäftsleitung immer wertvoll und würden nach wie vor stark zur Entwicklung der Braumanufaktur beitragen. Auch die Welde-Kunden arbeiteten gern mit dem Dossenheimer zusammen. Er sei eben ein Netzwerker und Handelsprofi mit Herzblut.

Erste Strategien des Geschäfts

Vertriebsleiter Mario Heider nickte zustimmend. Schließlich habe auch er schon einen langen, konstruktiven und immer vorwärtsgewandten Weg gemeinsam mit Sauer zurückgelegt. In den 25 Jahren seiner Dienstzeit habe sich der Vertrieb in der familiengeführten Brauerei sehr verändert, erzählte Handelsprofi Sauer rückblickend. „Der damalige Gebietsverkaufsleiter Peter Bischof hat mich unter seine Fittiche genommen und mir die ersten Strategien des Geschäfts beigebracht“, meinte Sauer. Er hat sein Handwerk von der Pike auf im Handel gelernt und brachte aus seinen ersten Berufsjahren gute Kontakte mit.

Mit viel Herzblut und sprichwörtlichem Biss stürzte sich der junge Mann auf seine Aufgabe: die Einkäufer vor allem der großen Super- und Getränkemärkte von Welde zu überzeugen. So habe er die Zusammenarbeit mit dem Handel neu strukturiert, Gespräche mit Hartnäckigkeit forciert und nach und nach den Bierverkauf über die eng gesteckten regionalen Grenzen hinaus erweitert.

Zu seiner Arbeit gehört immer auch die Präsentation der Braumanufaktur auf Messen und Märkten. Ob Fachmessen oder Publikumsmessen wie Mathaisemarkt Schriesheim oder Maimarkt Mannheim – die Organisation und Durchführung geht ganz oder teilweise auf seine Kappe. Sauer weiß genau, worum es geht, hat er doch viele Tage selbst hinterm Tresen und am Messestand Bier gezapft und mit den Interessenten und Kunden gesprochen.

Besondere Werbefahrzeuge

Die Braumanufaktur steht seit vielen Jahren auch für außergewöhnliche Werbefahrzeuge. Ob der Cadillac-Leichenwagen aus dem belgischen Königshaus mit eingebauter Bier-Bar, der alte original VW Bulli Pritschenwagen T1 oder die italienische Ape: Sauer, der passionierte Fan alter Vehikel mit zwei und vier Rädern hat die Fahrzeuge aufgetrieben. Seine eigene Moped-Sammlung mit Faible für Kreidler-Fahrzeuge aus den 1970er und 190er Jahren bietet ihm einen guten Ausgleich zum Job. Zuhause hat Sauer außerdem Spaß an seinem Süßwasseraquarium – und natürlich mit dem Familienmitglied Oskar, der französischen Bulldogge. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.03.2020