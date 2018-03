Neubau soll 3,1 Millionen Euro kosten

Anzeige

Der neue Ortsbaumeister Andreas Ernst stellte jedoch in der Gemeinderatssitzung den ersten Entwurf der Architekten Roth vor. Dieser sehe einen eingerückten Eingangsbereich vor. Im Erdgeschoss werde die Sparkasse ihr Domizil finden. Ferner solle dort ein Behinderten-WC angelegt werden. Eine nach Süden hin ausgerichtete Terrasse werde im ersten Obergeschoss angelegt.

Risiken und Probleme

Die Bauform sei modern und schlicht gehalten und solle sich auf diese Weise in die Umgebung einfügen. Dafür solle auch das Dach sorgen, das etwas stärker geneigt sei als üblich, um die umgebenden Gebäude aufzugreifen. Insgesamt werde das Gebäude rund 1000 Quadratmeter Nutzfläche bieten – die Gemeinde allerdings auch 3,1 Millionen Euro kosten. Bürgermeister Nils Drescher zeigte sich zufrieden mit dem Entwurf und meinte: „Ich kann mir das Gebäude dort gut vorstellen.“ Die Fraktionen gaben ihm dabei Recht. „Es liegt eine sehr gelungene Entwurfsplanung vor. Was lange währt, wird endlich gut“, so äußerte sich Jutta Schuster (CDU).

Allerdings sah das Gremium auch Risiken und problematische Aspekte. „Man wird die Bauzeiten nicht exakt vorhersehen können, auch die steigenden Baukosten und die Mieterbindung sind noch offene Punkte“, machte Jutta Schuster klar, betonte aber auch: „Es ist an der Zeit, mit diesem Projekt zu beginnen, denn davon hängt auch die Sanierung des Rathauses, der Umzug des Bürgerbüros und die Errichtung einer Mensa für die Friedrichschule ab.“

Räume flexibel nutzbar

Gerhard Waldecker von der Plankstadter Liste monierte die Kosten: „Bei etwa 500 000 Euro an Planungskosten kann man sich die Summe ausmalen, die die Gemeinde zu tragen hat. Das sollte auch so kommuniziert werden, denn es ist nicht die Eigentümerfamilie, die hier investiert, sondern die Gemeinde.“ „Die Kosten sind natürlich hoch, aber es tut der Ortsmitte gut“, war das Fazit von Sigrid Schüller (Grüne Liste).

Dr. Dr. Ulrich Mende (SPD) würdigte noch einmal den Vorteil, dass die Gemeinde mit dieser Planung fürs Adler-Areal auch über das Gebäude in der Wilhelmstraße 1, also das der Sparkasse, verfügt. Aber er sah auch einen Wermutstropfen: „Dass damit das einmal geplante Kommunikationszentrum wegfällt, bedauern wir. Die Jugendlichen haben beim Wintergrillen gesagt, dass sie die Möglichkeit von Kommunikation in der Ortsmitte wollen. Das wäre hier möglich gewesen. Außerdem sollte die Gemeinde Räume für Vereine bieten. Da sollte man noch einmal überlegen.“ Bürgermeister Nils Drescher konnte Mende allerdings besänftigen: „Die Räume in dem Gebäude werden flexibel nutzbar sein.“

Die einzige Enthaltung kam von Ulf-Udo Hohl (Alternative Liste), der sehr viel mehr Kosten erwartet, als eingeplant sind. „Und ob sich die Sparkasse in Plankstadt die Miete in diesem Gebäude leisten kann, ist fraglich“, warf er auf. „Wir hoffen, dass die Sparkasse mit den Räumlichkeiten, die wir bieten, uns noch lange in Plankstadt erhalten bleibt. Gerade ältere Menschen brauchen bei ihren Bankgeschäften Ansprechpartner vor Ort“, äußerte sich Drescher. Nach dem Auftrag der Planungsleistungen steht als nächstes der Bauantrag an.

Der Baubeginn ist für Anfang 2019 geplant, die Fertigstellung im Frühjahr 2020.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.02.2018