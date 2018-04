Anzeige

Plankstadt.Alle Bürger, die im vergangenen Jahr nach Plankstadt gezogen sind, lädt die Gemeindeverwaltung am Freitag, 13. April, um 18.30 Uhr ins Gemeindezentrum ein. Beim Neubürgerempfang gibt es zahlreiche Informationen rund um Plankstadt. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, mit Vereinen, die an diesem Abend anwesend sind, in Kontakt zu treten und sich mit anderen Bürgern auszutauschen.

Zudem werden bei dieser Veranstaltung in feierlicher Atmosphäre zahlreiche verdiente Mitbürger geehrt. Darunter fallen eifrige Blutspender, die Gewinner des Blumenschmuckwettbewerbs, erfolgreiche Sportler sowie Mitbürger, die eine Auszeichnung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten erhalten. zg