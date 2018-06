Anzeige

Plankstadt.Markus Kolb, Leiter der Tischtennisabteilung der TSG Eintracht, begrüßte 25 Mitglieder zur Hauptversammlung. In seinem Kurzbericht lobte er die engagierte Zusammenarbeit auch neben der platte, etwa bei der Altpapiersammlung. Danach ließ er die Spielzeit Revue passieren.

Sportwart Peter Puff erläuterte das Abschneiden aller sechs Herrenmannschaften und die Einzelerfolge der Senioren in der zurückliegenden Saison. Auch die Einzelerfolge der Senioren Herbert Jost und Willi Geberzahn auf Landes- und Bundesebene konnten sich sehen lassen. Ebenso erfreute die Bilanz von Jugendspieler Philipp Adar als Spitzenathlet der Jugendmeistermannschaft und Ersatzspieler bei den Aktiven.

Der Vorstand Abteilungsleiter bleibt weiterhin Markus Kolb. Kassenwart: Michael Weick; Kassenprüfer: Andreas Köster und Helmut Gaa. Sportwart: Peter Puff; Stellvertreter: Stephan Bräuer. Jugendwart: Pascal Dilger; Stellvertreter: Moritz Fleischmann. Webmaster: Jörg Gerkewitz. Pressewart: Günther Ochs. Vergnügungswarte: Kristine Treiber, Markus Goller, Michael Weick und Jens Barenhoff. Gerätewart: Richard Wiegand. zg

Vize Markus Goller regte in Sachen „Fahrer für Jugend-Auswärtsspiele“ zur reibungsloseren Einteilung eine gezielte Terminzulosung pro Herrenmannschaft an. Der zweite Jugendwart Moritz Fleischmann gab einen Überblick über die Nachwuchsarbeit mit zwei Teams. Die „Erste“ wurde souveräner Meister, die „Zweite“ sammelte zahlreiche wichtige Erfahrungen in ihrer ersten Saison. Kassenwart Michael Weick schloss seinen Kassenbericht mit einem leichten Plus.