Neue Hallen als eine große Investition in Plankstadt

Plankstadt.Trotz seines Umfangs war der Tagesordnungspunkt des Haushalts vergleichsweise schnell abgehakt. Der Grund dafür war, dass die Fraktionen ihre Haushaltsreden nicht mündlich, sondern im Nachgang schriftlich abgeben sollten – um die Länge der Gemeinderatssitzung am Montagabend wegen Corona möglichst zu reduzieren. „Auch ich verzichte heute auf eine Haushaltsrede, bis auf die drei Worte: Sieht gut aus“, erklärte Bürgermeister Nils Drescher.

Der Haushaltsplan 2021 ist zum dritten Mal nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts aufgebaut. Dabei geht es darum, den Ressourcenverbrauch anstelle des Geldverbrauchs abzubilden. Eine der wichtigsten Änderungen im Vergleich zur früheren kameralen Buchführung ist, dass eine Gemeinde nun auch die Abschreibungen für ihre Investitionen erwirtschaften muss – damit soll mehr Generationengerechtigkeit hergestellt werden.

Ausgleich wegen Edeka-Markt

Herausforderung in Plankstadt ist es, den vorliegenden Sanierungsstau abzuarbeiten und dabei ein möglichst positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. Den Sanierungsstau hat die Gemeindeverwaltung ja bereits in Angriff genommen – doch es soll noch weitergehen. Die Ausgangslage für den Haushaltsplan 2021 ist ein positives Gesamtergebnis von 2 Millionen Euro im Jahr 2019 sowie voraussichtlich ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis 2020, was beides aber auch außerordentlichen Erträgen, also Grundstücksverkäufen, zu verdanken ist.

Der Ergebnishaushalt 2021 weist ordentliche Erträge von 23 432 095 Euro auf. Dem stehen ordentliche Aufwendungen von 24 777 245 Euro gegenüber. Das Ergebnis wird nur durch einen außerordentlichen Ertrag von rund 1,75 Millionen Euro positiv. Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf des Grundstücks neben der Mehrzweckhalle an die Firma Edeka, die dort einen Supermarkt bauen wird. Damit beläuft sich das Ergebnis auf ein Plus von 410 211 Euro. Im Entwurf gelingt es damit auch, die Abschreibungen in Höhe von 1,3 Millionen Euro zu erwirtschaften.

Wesentliche Vorhaben im Ergebnishaushalt sind die Dachsanierung bei der Mehrzweckhalle mit veranschlagten 500 000 Euro, die Heizungssteuerung an der Humboldtschule mit 280 000 Euro, die 1250-Jahr-Feierlichkeiten mit 195 000 Euro, der Umbau des evangelischen Gemeindehauses zu einer Mensa für die Friedrichschule mit 110 000 Euro, der Aufzug an der Seniorenwohnanlage mit 105 000 Euro, die Sanierung des Friedhofs mit 95 000 Euro, Wärmedämmung und Dachreparaturen am neuen Bürgerbüro mit 90 000 Euro, der Bebauungsplan für das Sport- und Kulturquartier Westend mit 80 000 Euro und der zweite Rettungsweg für die Bücherei mit 65 000 Euro.

Bei Steuern und Gebühren sind keine Erhöhungen geplant. Die Gemeinde bekommt aus der Grundsteuer Erlöse von rund 1,14 Millionen Euro und aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Das ist weniger als im vergangenen Jahr, wo rund 1,5 Millionen Euro Gewerbesteuer veranschlagt waren. Zum Ergebnishaushalt gehört auch der Aufwand für das Personal der Verwaltung. Hier werden zwei neue Stellen geschaffen: eine für den Gemeindevollzugsdienst und eine für einen Bautechniker, der die vielen Baumaßnahmen mitbetreuen soll. Der Personalaufwand erhöht sich damit um 0,15 Millionen Euro auf 4,13 Millionen Euro.

Die liquiden Mittel der Gemeinde belaufen sich zum 31. Dezember 2020 auf 9,9 Millionen Euro. Allerdings nehmen sie laut Haushaltsplan bis zum Jahresende 2021 um 4,9 Millionen Euro ab. Denn die Gemeinde hat sich erhebliche Investitionen von rund 13,1 Millionen Euro vorgenommen. Kreditaufnahmen sind jedoch keine vorgesehen. Der Grund dafür ist jedoch auch, dass zur Finanzierung der Projekte gemeindeeigene Grundstücke verkauft werden.

Es entfallen 4,9 Millionen Euro bei den Investitionen auf die bauliche Erschließung von neun Hektar Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken. Das sind rund 3 Millionen Euro für das geplante Gewerbegebiet „A!real III“ und rund 1,9 Millionen Euro für die Kantstraße Nord.

Geplant sind Grundstückserlöse aus der Kantstraße Nord von 4,1 Millionen Euro, aus den Gewerbegrundstücken im „A!real“ und in der Jahnstraße (Edeka-Markt) von 4,6 Millionen Euro und aus dem Verkauf eines Wohnhauses von 300 000 Euro.

Sanierungen laufen

Große Investitionsmaßnahmen erfordert auch das Landessanierungsprogramm, das mit verschiedenen Maßnahmen – Sanierung des Rathauses und neuer Anbau, Umbau des Bürgerbüros, Sanierung der Eisdiele, Sanierung des Rathausumfeldes, Wegeverbindung zwischen Adlerareal und Schulhof, Sanierung des Parkplatzes bei der Post und die Sanierung der kleinen Plätze bei der Kreuzung Waldpfad und Schwetzinger Straße – mit rund 2,9 Millionen Euro zu Buche schlägt. Der Rückerwerb eines Grundstückes im Gewerbegebiet „A!real II“ kostet die Gemeinde 1,4 Millionen Euro.

Die Ersatzneubauten an der Mehrzweckhalle werfen mit 1,36 Millionen Euro ihren Schatten voraus. Der Kreisverkehr West einschließlich der Straßensanierung und der barrierefreien Haltestellen schlägt mit 1,2 Millionen Euro zu Buche. Hinzu kommen weitere Maßnahmen wie unter anderem die Sanierung des Lehrschwimmbeckens mit 250 000 Euro, Bebauung auf dem Adler-Areal mit 200 000 Euro, die Investitionsumlage zum Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar mit 175 000 Euro, die Neuanlage eines Urnenhains auf dem Friedhof mit 90 000 Euro sowie neue Infrastruktur auf dem Festplatz wie neue Beleuchtung und Elektroverteilung mit 85 000 Euro und eine WC-Anlage mit 55 000 Euro.

Erträge von 8,9 Millionen Euro kommen wie bereits erwähnt aus den Grundstücksverkäufen sowie aus einer Bundesförderung für die Mehrzweckhalle von 600 000 Euro.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt beläuft sich bis zum Jahresende auf 0,44 Millionen Euro. Zusammen mit den 150 000 Euro Schulden aus dem Eigenbetrieb der Wasserversorgung sind das umgerechnet rund 57 Euro pro Einwohner.

Kämmerer Hans-Peter Kroiher blickte bei der Vorstellung des Haushaltsplans auch in die Zukunft. Die liquiden Mittel der Gemeinde sollen bis 2024 wieder auf 10,9 Millionen Euro anwachsen. Es winken in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 außerdem Grundstückserlöse in Höhe von insgesamt rund 18,6 Millionen Euro. Als große Investitionsmaßnahmen stehen über die Jahre verteilt die Neubauten für die Mehrzweckhalle an, weitere Maßnahmen im Landessanierungsprogramm, die Sanierung des Lehrschwimmbads, die Erneuerung des Spielplatzes am Vogelpark und ein neues Regenrückhaltebecken.

Im Eigenbetrieb der Gemeindewasserversorgung ist für 2021 die Aufnahme eines sogenannten Trägerdarlehens von der Gemeinde in Höhe von 135 000 Euro vorgesehen.

Die Haushaltsanträge sollen zur Beratung in die Ausschüsse verwiesen werden. Sobald die personellen Ressourcen der Verwaltung es zulassen, sollen sie aufgegriffen werden. Es konnten bisher aber auch noch nicht alle Anträge aus 2020 abgearbeitet werden. In manchen Fällen macht Corona einen Strich durch die Rechnung, etwa bei Verkehrsgutachten, die momentan nicht durchgeführt werden können, weil der Verkehr nicht normal läuft.

Anträge von GLP und SPD

Die Grüne Liste hat einige Haushaltsanträge gestellt. So zum Beispiel unter anderem die Teilnahme am Bewerbungsverfahren Fußverkehrs-Check, eine Verkehrsberuhigung in der Eisenbahnstraße, die Beauftragung eines Verkehrskonzeptes, eine Planstelle für die Schulsozialarbeit und die Anschaffung von Mehrwegverpackungen für Lebensmittelgeschäfte und Restaurants in Plankstadt. Die SPD wünscht sich die Einführung einer Einbahnstraßenregelung in der Wilhelmstraße und im Waldpfad.