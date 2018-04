Anzeige

Schwetzingen/Hockenheim/Plankstadt.Der Chorverband Kurpfalz Schwetzingen ist mit einem bewährtem Team weiterhin gut aufgestellt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Nach der musikalischen Eröffnung des gastgebenden MGV Sängerbund-Liedertafel unter seinem Dirigenten Franz-Josef Siegel im katholischen Pfarrsaal in Plankstadt, hieß Verbandsschriftführerin Daniela Hertenstein in Vertretung des Verbandsvorsitzenden Gerhard Kuhn die anwesenden Vereinsvertreter willkommen.

Bürgermeisterstellvertreter Hans-Peter Helmling, selbst langjähriger aktiver Sänger beim MGV, und auch der kulturpolitische Sprecher des Landtags, Manfred Kern, stellten in ihren Grußworten fest, dass gemeinsames Singen Spaß mache und Musik die Menschen immer wieder zusammen bringe. Begeistert zeigte sich Kern von den vom Chorverband unter anderen angebotenen Seminaren für Erzieherinnen, so dass auch in den Kindergärten und in den Schulen unserer Region wieder mehr gesungen wird. Auch Frank Krieger, Gastgeber und seit zwei Jahren Vorsitzender des MGV, ließ es sich nicht nehmen im Jubiläumsjahr zum 150-jährigen Bestehen die Teilnehmer zu begrüßen.

Daniela Hertenstein verlas einen umfangreichen Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden Gerhard Kuhn, wobei sich im vergangenen Jahr einiges im Chorverband Kurpfalz Schwetzingen getan hatte. Sehr erfreulich sei, dass die angebotenen Seminare immer gut vorbereitet seien und die Teilnehmer zahlreich kämen. Ein Höhepunkt sei auch die Zusammenarbeit und die erforderlichen Vorarbeiten bei einem Kinder- und Jugendprojekt mit dem Sängerbund Schwetzingen gewesen, das in einem Konzert mit dem Titel „ Alles Disney oder was“ mündete.