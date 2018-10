Neue Kleider für den Kaiser

Plankstadt.Es ist wieder Kindertheaterzeit in der Bücherei: Am morgigen Donnerstag um 15 Uhr führt das Figurentheater Himmelreicher das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ auf. In einer eigens entwickelten Inszenierung wird das alte Märchen neu erzählt. Mit Tischfiguren und allerhand Requisiten werden Kinder ab vier Jahren entführt in eine ferne Welt von Hofnarren, Trägern, Prinzessinnen und Ministern. Spannung, Spiel- und Dialogwitz und Überraschungen lassen die bekannte Geschichte in einem neuen Licht erscheinen.

Karten können telefonisch unter der Nummer 06202/20 06 57/58 reserviert werden und kosten für Kinder 2,50 Euro und für Erwachsene 3 Euro. Eltern sollten unbedingt die vom Theater vorgegebene Altersangabe beachten. Jüngere Kinder, auch Babys, müssen während der Vorstellung außerhalb des Veranstaltungsraumes betreut werden. zg

