Neue Masten neben frischem Belag

Plankstadt.Der Kunstrasenplatz auf dem Sportgelände der TSG Eintracht sieht schon ziemlich fertig aus. Mittlerweile liegt der grüne Kunstrasen, nachdem der Platz eine ganze Zeit lang nur die schwarze Elastikschicht präsentiert hatte. „Wir wollen noch in diesem Jahr fertig sein“, hat Ortsbaumeister Andreas Ernst den Zeitplan im Blick.

Sowieso war das Wetter dem Bauprojekt wohlgesonnen. „Es war konstant trocken, das war für uns sehr gut“, erklärt Andreas Ernst. Die Bauarbeiter haben in der Zeit vor allem die schwarze Elastikschicht ausgebessert. Sie war besonders in der Mitte des Spielfeldes und im Elfmeterbereich defekt. Im vorderen Bereich zur Jahnstraße hin gelegen, musste sie sogar neu aufgebracht werden. Grund dafür ist, dass der Kunstrasenplatz insgesamt um einige Meter in Richtung Jahnstraße verlegt werden muss, da sich im Elfmeterraum auf der nördlichen Seite ein Kanalschacht befindet.

Mit Bindemittel versetzt

Für den neuen Boden sorgte eine spezielle Maschine, die das Gummigranulat mit einem Bindemittel vermischt und in Streifen auf der Erde aufbringt. An vielen Stellen war die Elastikschicht noch in Ordnung und wurde daher wiederverwendet. Der Kunstrasenbelag wurde schließlich einfach auf diese Schicht aufgeklebt – nun ist das Spielfeld nicht mehr so „nackt“, sondern wartet darauf, wieder bespielt zu werden. Die Arbeiter sind jetzt noch mit der Umrandung beschäftigt.

Gleichzeitig hat die Verwaltung auch noch die Beleuchtung in Angriff genommen. Sie soll durch moderne LED-Lampen ersetzt werden. „Die neuen Masten stehen hier am Kunstrasenplatz bereits“, kann Andreas Ernst vermelden. An die nebenan liegende Leichtathletikanlage mit dem Rasenspielfeld in der Mitte kommen ebenfalls neue Laternenmasten hin. Sie werden allerdings neu verteilt: Drei sollen künftig auf jeder Längsseite stehen und jeweils einer an den Kopfseiten. Die Beleuchtung soll einsetzbar sein, wenn das Kunstrasenspielfeld fertig ist. Im hinteren Bereich wird nun zwischen Kunstrasenplatz und Leichtathletiklaufbahn eine Garage entstehen. In dieser ist die gesamte Technik untergebracht, sowohl für die Beleuchtung als auch für die Beregnungsanlagen.

Die Bauarbeiten haben übrigens einen netten Nebeneffekt. „Wir hatten hier bei den Sportstätten rund 300 Kubikmeter Boden übrig. Weil er nicht schadstoffbelastet war, haben wir uns entschieden, ihn zum Dirt-Park zu bringen und diesen neu zu modellieren“, erklärt Andreas Ernst. Der Dirt-Park ist eine Anlage mit Hügeln, auf denen Mountainbikefahrer ihrem Sport nachgehen und üben können. Und das haben die Jugendlichen mit Begeisterung angenommen. „Gleich am selben Abend waren frische Reifenspuren zu sehen“, freut sich der Ortsbaumeister.

Für den Kunstrasenplatz gibt die Gemeinde rund 620 000 Euro aus, die Erneuerung der Beleuchtung schlägt mit 153 000 Euro zu Buche. Insgesamt werden für die Sanierung der Sportstätten 1,7 Millionen Euro fällig, 297 000 davon werden vom Land bezuschusst. Im nächsten Jahr steht dann die Erneuerung der Leichtathletikanlage auf dem Plan.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 29.11.2018