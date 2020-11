Neuer Aufzug kommt

Plankstadt.Der Aufzug in der Seniorenwohnanlage muss erneuert werden. Dazu hat der Gemeinderat einstimmig sein Einverständnis gegeben. Der Aufzug stammt aus dem Jahr 2003. Zwar seien knapp 20 Jahre für eine Aufzugsanlage in der Regel nicht viel, jedoch seien in diesem Fall technische Mängel vorhanden, die dazu führen, dass diese mit inzwischen großem Aufwand immer wieder provisorisch behoben werden, heißt es in der Sitzungsvorlage. Der Grund dafür ist, dass für diesen Aufzugstyp viele Bau- und Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind.

Der für die Nutzer sicherlich gravierendste Mangel ist, dass die exakten Haltepunkte in den einzelnen Etagen nicht eingehalten werden. Das bedeutet, der Aufzug hält nicht genau an der Kante, die für den Ausstieg vorgesehen ist. So entstehen ungewollte Stolperfallen. Außerdem hat die Bremse zu viel Spiel – das sei aus Sicht der Sicherheit nicht gefährlich, es führe jedoch zu Geräuschen, die die Nutzer beunruhigen könnten, wie es in der Vorlage heißt.

Mängel gibt es außerdem in Bezug auf die Arbeitssicherheit der Monteure, die den Aufzug warten müssen. Zwei Beispiele sind die Beleuchtung auf dem Arbeitskorb und zusätzliche Absicherungen für Arbeiten in der Grube. „Es ist unsere Pflicht, hier nachzurüsten“, so die Vorlage. Aber auch hier sind die benötigten Teile nicht mehr verfügbar und müssten aufwendig in Einzelanfertigung hergestellt werden. Nimmt man das alles zusammen, ist selbst ein vollständig instand gesetzter und ertüchtigter Aufzug im Betrieb nur aufwendig zu erhalten, da die Ersatzteile eben immer eigens angefertigt werden müssten. Und die Kosten für die Instandsetzung und Ertüchtigung würden zwischen 50 000 und 60 000 Euro liegen.

Auf lange Sicht wirtschaftlicher

Nur unwesentlich teurer und damit auf lange Sicht wirtschaftlicher ist daher ein komplett neuer Aufzug. Zusätzlich ist es notwendig, über die gesamte Bauzeit einen alternativen Aufzug für die Bewohner zur Verfügung zu stellen. Das möchte die Verwaltung mit gemieteten Treppenliften lösen. Allerdings lassen sich Rollstühle und Rollatoren mit diesen nicht transportieren. Deshalb sollen diese auf jedem Stockwerk für die Bewohner zur Verfügung gestellt werden. Der Keller ist über die Bauzeit nicht barrierefrei erreichbar.

Die Arbeiten sollen rund sechs Wochen dauern. Die Verwaltung möchte die Ausschreibung im Dezember versenden und die Arbeiten im Februar vergeben. Die Ausführung ist für August/September 2021 geplant. Insgesamt werden für die Maßnahme 104 000 Euro fällig, wie das Bauamt berechnet hat. Bürgermeister Nils Drescher betonte, die Verwaltung wisse, dass es auf eine leistungsfähige Firma ankomme, damit sich ein Szenarion wie die nicht mögliche Beschaffung von Ersatzteilen nicht wiederholt. Er war sich bewusst, dass die sechs Wochen eine schwierige Zeit für die Bewohner werden. „Aber was ist die Alternative?“, fragte er abschließend. grö

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.11.2020