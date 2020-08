Neuer Markt zu Weihnachten im nächsten Jahr?

Plankstadt.Die Mühlen der Bürokratie sind in Bewegung gesetzt, nun steht dem neuen Edeka-Markt am Nordrand der Gemeinde nichts mehr im Weg als die Zeiger der Uhr. Manfred Kratz, Gebietsexpansionsleiter der Firma Edeka, hat den Bauantrag für das Projekt an die Gemeinde in Person von Bürgermeister Nils Drescher übergeben.

Direkt am angedachten Bauplatz in der Jahnstraße hatten sich die Männer für

