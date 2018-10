Dass sich das Angebot beim Straßenfest ausgedünnt hat, haben die Besucher gemerkt. Gleichzeitig werden auch die Besucher weniger. Ob wegen Konkurrenzveranstaltungen in umliegenden Ortschaften oder aus anderen Gründen, sei dahingestellt. Dass es Zeit ist, sich Gedanken um die Zukunft der Ortsfeste zu machen, dürfte klar sein. Gut also, dass die Vereine nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sich Gedanken darüber machen, wie es weitergehen könnte. Zwar ist es für sie teilweise schwierig, genügend Helfer für die Veranstaltungen zu finden. Doch so ein Fest ist ganz klar auch eine Finanzspritze für die Vereinskasse. Warum also nicht mal etwas Neues ausprobieren und die Zufallsentdeckung „Mehrzweckhallenfest“ nutzen? Zumal dort die Infrastruktur mit Toiletten und Strom vorhanden und gut nutzbar ist. Dazu ein nettes Bühnenprogramm und kulinarische Angebote – das könnte ein Erfolg werden. Denn egal, wie ein Fest heißt, Hauptsache, die Geselligkeit passt.

