Anzeige

Plankstadt.Der Tagesordnungspunkt 13 der Gemeinderatssitzung am Montag, 23. Juli, eröffnete innerhalb der Plankstadter Liste (PlaLi) eine konstruktive Diskussion um das angedachte Funktionsgebäude am Neurott hinter dem Kunstrasenplatz, heißt es in einer Pressemitteilung. Neue Perspektiven sowohl für den Verein als auch für die übrigen Vereine würden sich eröffnen, schreibt Schriftführer Ulrich Kobelke. Bürgermeister Nils Drescher und TSG-Eintracht-Vorsitzender Jürgen Kolb hatten sich auch schon zu den Möglichkeiten und der Finanzierungslage geäußert.

Die Sanierung der Anlage ist längst beschlossene Sache, mit dem Kunstrasenplatz soll noch im Herbst begonnen werden. Egal, wie man nun zu den Bestandsgebäuden steht, so ist doch eines klar: Ein Erhalt der Gebäude über einen langfristigen Zeitraum wird aufgrund des Zustandes gar nicht möglich sein.

Bei dem angedachten neu zu errichtenden Funktionsgebäude ist aufzulisten, welche Räumlichkeiten erforderlich sind, um den Sportbetrieb auf der Anlage zweckmäßig, sinnvoll und von den Kosten her praktikabel zu gestalten. Rechnet man alle zu erwartenden Zuschüsse zum Bau und zur Ausstattung zusammen, so bleibt doch noch eine große Summe übrig, die der Verein allein nicht zu tragen vermag. Damit stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten überhaupt bleiben. Die Umwandlung der Humboldtschule zur Ganztagsschule beansprucht einen höheren Raumbedarf, so dass die Musikschule der Volkshochschule ihrer bisherigen Räumlichkeiten beraubt wurde und für diese Ersatz gefunden werden muss. Nach wie vor fehlen für viele Vereine und Gruppen Proberäume oder Räume, in denen auch mal eine Sitzung abgehalten werden kann – in Plankstadt gibt es nahezu keine Gaststätte mit Nebenzimmern mehr.