Neues Team pflegt Friedhof

Plankstadt.Der Weggang des Friedhofwärters Steffen Harzer im September vergangenen Jahres hinterließ eine große Lücke. Daher sei eine Neuorganisation auf dem Friedhof nötig gewesen, teilt die Gemeindeverwaltung in einer Presseerklärung mit. Die Verwaltung hatte sich seit dem Weggang Harzers intensiv mit der künftigen Organisation auseinandergesetzt. Vor allem die sachkundige Vertretung und der Arbeitsschutz waren Fragen, die zu klären waren. So sei es sicherer, wenn Pflegearbeiten im Team ausgeführt werden und in Urlaubs- oder Krankheitsfällen stets eingearbeitete Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Dies sind die wesentlichen Gründe, weshalb die Gärtnerteams des Bauhofs zunächst die Grünpflegearbeiten auf dem Friedhof übernahmen.

In die friedhofsspezifischen Angelegenheiten wurden in den vergangenen Monaten in einem rotierenden System drei neue Mitarbeiter des Bauhofs eingelernt. Seit vergangenen Monat wechseln sich zwei von ihnen, Daniel Hahn und Sven Berlinghof, künftig jede Woche auf dem Friedhof ab. Dieses rotierende System ermöglicht eine reibungslose Vertretung, auch bei kurzfristigen Ausfällen wie einer Krankheit, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Auge für Steine und Einfassungen

„Wir überprüfen zuerst morgens bei einem Rundgang, welche Mülleimer zu leeren sind, ob im Weg ein Loch ist oder die Steine um die Gräber aufgefüllt werden müssen“, erklärt Daniel Hahn. Dabei besitzt er ein besonderes Auge für die Grabsteine und Einfassungen. Hahn ist ausgebildeter Natursteinschleiftechniker und hat jahrelang bei einem Steinmetz für Grabdenkmäler gearbeitet. Unterstützt wird er dabei von seinem Kollegen Sven Berlinghof, einen gelernten Schreiner, der auch Verwaltungserfahrung mitbringt.