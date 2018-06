Neugier, Papaliebe und Mut

Anzeige

Verkleiden auf der Bühne

Gut, dass alle die Geschichte um die Riesenmaus, vor der alle Angst haben, schon kennen und wissen, dass man nicht alleine in den dunklen Wald gehen soll. Grüffelo-Papa hat auch seinem Kind davon erzählt, möchte, dass es schlafen geht.

Cécile Bachmann-Legrand ist quasi ins Unterkleid des Grüffelokindes geschlüpft und hüpft auf die winterliche Schneebühne, der Winter ist stilistisch mit einem kahlen Baum dargestellt. Die Kinder lachen vergnügt, weil Grüffelokind erst mal seine Füße anzieht – struppig und riesengroß sind sie. Dann ist das Fell dran: eine Pelzjacke erledigt diesen Verkleidungsdienst. Immer wieder zeigt Bachmann-Legrand, dass sie es ist, die auch gleich mit dem Kopf unter der Filzmaske verschwinden wird. Auf diese Weise haben die Kinder keinen Bammel und verfolgen gespannt, wie das kleine Monster gegen Papas Willen auf die Suche nach der Riesenmaus geht.

Kinder sind eben neugierig. Abenteuerlich ist der Weg in den Wald, das Grüffelokind trifft, besser findet, allerlei Tiere. Etwa die züngelnde grüne Schlange, die sich unter einen Stein versteckt hatte. Die legt sich um seinen Hals und will zudrücken. Aber das Grüffelokind schafft es, sich zu befreien, und knotet die Schlange zusammen. Das wiederum findet die nicht gut, lässt sich wieder entwirren und gibt dankend einen Tipp, weil sie weiß wo die Riesenmaus ist. „Die sitzt am See und frisst Grüffelopüree“, zischt sie und lässt das Grüffelokind erzittern.

Gespenstisch ist auch die Begegnung mit der Eule, deren Augen in der Dunkelheit gelb leuchten. Oder die Spinne, die das Grüffelokind kitzelt, als sie über es krabbelt – jedes Tier schickt das kleine Zotteltier weiter, bis es auf eine Maus trifft. Die ist orangefarben und sitzt in einer überdimensionierten Haselnuss. „Du bist die Maus, vor der alle Angst haben?“, das Grüffelokind könnte sich kringeln vor Lachen, die Zuschauer tun das auch. Aber die Maus hat einen Trick: Als Schatten wird sie riesengroß und jagt Respekt ein.

Das Kind geht mit gestillter Neugier wieder nach Hause, wo Papa richtig stolz und froh ist, dass nichts passiert ist. Ein Vergnügen für Klein und Groß.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.06.2018