Nicht bei Altem verharren

Plankstadt.Gleich doppelt wurde in der katholischen Kirche St. Nikolaus gefeiert. Extra aus seiner Seelsorgeeinheit Bretten-Walzbachtal angereist kam Pfarrer Wolfgang Streicher, ein original „Plänkschter Bu“, um zusammen mit 31 Männern und Frauen nicht nur deren Jubelkommunion zu feiern, sondern auch sein silbernes Priesterjubiläum. Gemeinsam mit Pfarrer Reinhold Lovasz zelebrierte er die Messe.

Pfarrer Lovasz ergriff als erster das Wort und forderte die Gemeinde auf, in einer stets komplizierteren und verwirrenden Welt auf Gott zu vertrauen: „In der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten beten wir intensiver als sonst. In der heutigen Zeit ist es wichtig, nicht irre zu werden, sondern Mut zu haben. Gott unterstützt uns dabei.“ Pfarrer Wolfgang Streicher freute sich, zum 25-jährigen Jubiläum seiner Priesterweihung in seinem Heimatort zu sein und betonte, wie wichtig es sei, nicht bei Altem zu verharren.

Die festliche Stimmung genossen die Jubelkommunianten. Darunter waren Ramona Gaa und Katrin Jungmann mit 25 Jahren, die seit der Erstkommunion vergangen waren, die jüngsten, Adelheid Schönig mit 85 Jahren seit der Erstkommunion und einem Alter von 93 Jahren die älteste. Schönig erinnerte sich: „1944 bin ich mit meinen zwei Schwestern zur Erstkommunion gegangen. Mit einer Schlachtplatte haben wir gefeiert“, und sie ergänzte: „Ich habe mir in der Kirche die Haare an einer Kerze verbrannt, aber ein Messdiener hat mit geholfen, dass nichts Schlimmeres passiert ist.“

Bei Siegfried Geschwill ist die Kommunion 60 Jahre her. Mit Frau Ingrid ist er aus Weinheim, wo er heute lebt, gekommen: „Meine Erstkommunion fand hier statt, genau wie unsere Hochzeit. Mit meinem Vater habe ich damals vor der Kirche den Rasen gemäht und die Bäume beschnitten.“

Pfarrer Streicher hat die Verbindung zu seiner Heimatgemeinde immer aufrechterhalten: „25 Jahre sind für mich ein Zeitpunkt, um nachzudenken. Über mich, aber auch über die Veränderungen in der Kirche. Wir müssen uns mutig Neuem stellen, auch über Unrecht sprechen und das Thema Maria 2.0, also eine stärkere Stellung der Frau in der Kirche, um nur zwei Punkte zu nennen.“ Im Gemeindehaus folgte ein Sektempfang. mam

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.05.2019