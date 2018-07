Anzeige

Plankstadt.Im Gewerbegebiet geht es nach dem Abschluss der Erschließungsarbeiten weiter (wir berichteten). Die ersten Unternehmen können mit dem Bau beginnen. Bei der Einweihung der Verlängerung der Brauereistraße war ein einzelner orangefarbener Bagger schon zu sehen. Dieser hatte für die Firma Wiegel bereits am Vormittag den ersten Baggerbiss durchgeführt. Mit dem Hauptsitz in Nürnberg und über 30 Standorten in Deutschland war die Firma bisher eher im Osten und in Bayern beheimatet. „Wir sorgen dafür, dass Metall nicht rostet“, erklärte Keven Becker aus dem Vertrieb der Firma, deren Geschäftsfeld das Feuerverzinken und die Pulverbeschichtung ist. Zwischen 50 und 80 neue Mitarbeiter sucht die Firma, wenn sie im Frühjahr 2019, zwischen Februar und Anfang Mai, mit dem Bau fertig ist.

Fühlen sich zu Hause

Bürgermeister Nils Drescher konnte außerdem Carola Rebesky und Peter Damian, Geschäftsführer der Firma Hald, die Baugenehmigung überreichen. „Wir hatten am bisherigen Standort in Hockenheim keine Vergrößerungsmöglichkeit mehr und haben uns deshalb zu diesem Schritt entschlossen“, erklärte Damian, der selbst in Plankstadt wohnt. „Hier hat man trotz aller Vorschriften einen gewissen Pragmatismus, so dass wir uns zu Hause fühlen“, fügte er hinzu. Nächstes Jahr im Juni möchte er mit dem Neubau fertig sein.

Außerdem wird die Firma Scania eine Werkstatt für ihre LKW auf 14 000 Quadratmeter bauen und damit 30 bis 40 neue Arbeitsplätze schaffen. Hinzu kommen noch die Firma MC Garagen und die Firma SignService.