Nils ist Schulsieger

Eppelheim.Die rund 90 Sechstklässler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) kamen in der Stadtbibliothek zusammen, um beim Schulentscheid mitzuerleben, wer der beste Vorleser ihrer Jahrgangsstufe ist. Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels findet in diesem Schuljahr zum 60. Mal statt. Im Vorfeld hatten die drei sechsten Klassen jeweils zwei Kandidaten ausgewählt, die nun vor einer Jury ihr Können unter Beweis stellen mussten. Gastgeberin Elisabeth Klett, die Leiterin der Stadtbibliothek, war Teil der diesjährigen Jury, zu der außerdem Organisatorin Marion Leibert und die Deutschlehrer der anwesenden Schüler gehörten, wie die Schule in einer Mitteilung schreibt.

Die sechs Kandidaten lasen zunächst eine vorbereitete Passage aus einem selbst gewählten Text vor. Die Bandbreite der ausgewählten Bücher ging dabei von Kinderbuchklassikern wie Otfried Preußlers „Kleiner Hexe“ über „Harry Potter“ bis zu Neuheiten wie „Zeitreise mit Hamster“ von Ross Welford.

Spannend, lustig und winterlich

Auch inhaltlich war für jeden Geschmack etwas dabei: Mal spannend und mysteriös mit Kari Erlhoffs „Die drei ??? und der Biss der Bestie“, lustiges unter dem Titel „Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft“ von Sabine Ludwig, und zum Schluss sogar winterliches mit dem Buch „Verflixt und zugeschneit!“ von Christian Tielmann. Diesen ersten Teil des Wettbewerbs bestanden die fleißigen Vorleser mit Bravour.

Nach einer Pause, in der alle Schüler des Bonhoeffer-Gymnasiums in der Bücherei stöbern konnten, wurde es für die Teilnehmer schwieriger: Nun galt es, eine unbekannte Passage vorzulesen.

Deutschlehrerin Marion Leibert hatte dazu den „Kleinen Hobbit“ von Herr-der-Ringe-Autor J.R.R. Tolkien ausgewählt. Auch diese Hürde nahmen die sechs Kontrahenten ohne größere Probleme, wofür sie von ihren Mitschülern mit lautem Applaus bedacht wurden.

Alle Kandidaten erhielten für ihre Teilnahme einen Buchpreis mit Lesezeichen. Nach kurzer Beratung der Jurymitglieder stand der diesjährige Schulsieger fest: Nils Emmerich (6a) darf das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium beim Kreisentscheid Rhein-Neckar West vertreten. Dieser findet am Samstag, 16. Februar in der Volkshochschule Südliche Bergstraße in Wiesloch statt, wie die VHS auf Nachfrage mitteilte. zg

