Nimm etwas Zitronensaft!

Äpfel sind einfach klasse! Gestern haben Harry Hase und ich sogar geholfen, zu ernten und dürften zwischendurch naschen. Dann haben wir aber so viel Quatsch gemacht, dass sich die angebissenen Stücke in der Zwischenzeit ganz braun verfärbt hatten. Habt ihr euch auch schon darüber gewundert? Wenn ein Apfel angeschnitten wird, dann werden Zellen seines Fruchtfleisches zerstört. In diesen Zellen befinden sich ganz kleine Teilchen, die man nicht sieht. Sie heißen Polyphenole und Enzyme. Kommen die Polyphenole in Kontakt mit der Luft, die Sauerstoff enthält, dann kommt es zu einer chemischen Reaktion und das Fruchtfleisch färbt sich braun. Das kennt ihr bestimmt auch von Bananen. Ein Tipp: Wer möchte, dass frisch geschnittene Äpfel ihr Aussehen behalten, packt sie luftdicht ein. Und beträufelt sie mit Zitronensaft. Harry und ich haben uns weiter über die braun verfärbten Äpfel hergemacht. Ist ja nicht schlimm und schmeckt immer noch unheimlich lecker!

