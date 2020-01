Noch mit 96 an der Platte

Gustav Rey lächelt mit seinen 100 Jahren in die Kamera. © Rey

Plankstadt.Im Dezember konnte Sannchen Treiber ihren 100. Geburtstag feiern, nun ist ein Jahrgangskollege von ihr an der Reihe – gleich zwei Hundertjährige sprechen für einen guten Jahrgang. Der Zahnarzt Dr. Gustav Rey kann an diesem Dienstag in Wollmatingen am Bodensee dieses seltene Fest begehen. Wie seine Jugendfreundin Sannchen Treiber verschmitzt erzählte, hatte er in der Jugend ein Auge auf sie

...