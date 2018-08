Noch Plätze frei: Zum Autor werden

Plankstadt.Beim Ferienprogramm „Kreative Geschichten schreiben oder ein Märchen erfinden“ mit Marion am morgigen Mittwoch von 9 bis 12 Uhr in der Humboldtschule gibt es noch freie Plätze. Im Atelier der Humboldt-Grundschule können Ferienkinder ihre Schriftsteller-Seele zeigen. Hierbei geht es um Fantasie und Fantasy. Wer mag, kann eine Geschichte über 1250 Jahre Plankstadt schreiben. Die Kinder können aber auch ein ganz anderes Thema wählen, wie zum Beispiel „Der Traum von einem Leben im Märchenschloss“, erläutern die Veranstalter.

Die Kinder können ihre Geschichten entweder als normalen Aufsatz, aber auch als Interview, Reportage oder Blog schreiben. Rechtschreibfehler sind dabei nicht so wichtig, sie werden einfach verbessert. „Lass deiner Kreativität freien Lauf“, lädt Marion ein. Mitzubringen sind Papier, Stifte, Verpflegung und gute Laune. Bitte anmelden bei Martina Mehrer, Telefon 06202/20 06 31, oder per E-Mail an martina.mehrer@plankstadt.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.08.2018