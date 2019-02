Norbert Engelhardt übernimmt

Plankstadt.Bei der Jahreshauptversammlung des MGV Sängerbund-Liedertafel des wurde Norbert Engelhardt zum neuen Vorsitzenden gewählt. Sein Vorgänger Frank Krieger konnte im voll besetzten Vereinslokal „Goggelrobber“ 72 Mitglieder begrüßen.

In seinem Rückblick streifte er Krieger die vielfältigen Veranstaltungen und Auftritte beider Chorgruppen und dankte seinen Vorstandskollegen, den Sängerinnen und Sängern für ihre Mitarbeit und ihren Einsatz bei der Vorbereitung des Festabends anlässlich des 150. Vereinsjubiläums. Sein Dank galt auch Bürgermeister Nils Drescher und der Gemeinde für die Unterstützung beim Jubiläumsabend. Die Festschrift mit einem Rückblick auf 150 Jahre Vereinsgeschichte war das Ergebnis umfangreicher Recherchen von Walter Etzler, verbunden mit der Sammlung und Auswahl von Bilddokumenten. Auch ihm sprach Frank Krieger seinen Dank aus. Begründet durch seine stark gewachsene berufliche Beanspruchung erklärte Krieger, dass er bei der Neuwahl für das Amt des Vorsitzenden nicht mehr kandidieren werde.

Der Bericht des Schriftführers Dieter Engelhardt skizzierte das vergangene Jahr mit allen Veranstaltungen, Auftritten der Chöre und Veränderungen im Vorstand. Ein besonderes Ereignis sei die Verleihung der Conradin-Creutzer-Tafel gewesen.

Nach vielen Jahren erfolgreicher Chorarbeit habe sich der Männerchor von seinem Chorleiter Franz-Josef Siegel getrennt und im September Fritz Kappenstein als neuen Dirigenten begrüßt. Mit einem neuen Programm soll in Zusammenarbeit mit dem Frauenchor „Plankton“ auf das nächste Konzert am 1. Dezember in der katholischen Kirche hingearbeitet werden.

Schatzmeisterin Gaby Oberhardt berichtete von einem ausgeglichenen Haushalt. Sie dankte allen nnen und Spendern.

Norbert Engelhardt wurde ohne Gegenstimme zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er dankte Frank Krieger für die geleistete Arbeit und den besonderen Einsatz im Jubiläumsjahr. Den beiden Ehrenvorsitzenden Werner Engelhardt und Heinrich Kolb, die in den letzten beiden Jahren monatlich abwechselnd als Chorsprecher fungiert und gleichzeitig noch vielfältige Zusatzaufgaben bewältigt hatten, sowie der 2. Vorsitzenden Antje-Helga Koch, die in den letzten Monaten ebenfalls stark gefordert war, galt sein besonderer Dank. zg

